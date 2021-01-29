四川：建立“集中监管仓+库长制”模式 阻断疫情通过进口冷链食品传播风险

近日，四川省应急指挥部冷链物流疫情防控工作专班在成都召开全省进口冷链食品集中监管仓建设和冷库库长责任制管理工作电视电话会议。

会议认为，设立集中监管仓和推行库长制是四川省委、省政府和省应急指挥部的明确要求，是应对当前疫情防控严峻形势的迫切需要，是有效防控疫情的关键性手段，是为了相互补充和提高管控效能。当前，全球疫情流行加剧，国内多地接连出现局部聚集性疫情，“外防输入、内防反弹”的压力持续加大，建立“集中监管仓+库长制”的模式，能有效阻断疫情通过进口冷链食品传播风险。

会议指出，设立集中监管仓和推行冷库库长责任制，要紧盯关键环节。设立集中监管仓，要注重把握好5个方面要求：在设立进度上要突出“快”，在设立原则上要突出“活”，在货物防控上要突出“全”，在人员防护上要突出“严”，在运行管理上要突出“统”。落实冷库库长责任制，要注重把握好全面摸清底数、明确落实责任、杜绝非法贮存和信息技术支撑4个方面的要求。

会议强调，除了设立集中监管仓和落实冷库库长责任制外，近期还要重点抓好4个方面工作。一要全面围追堵截，斩断非法渠道供应链条。重点聚焦走私等非法渠道，通过“查、打、防”三位一体进行围堵。二要科学严密防护，确保涉及人员健康安全。重点聚焦进口冷链食品从业者和一线监管人员，规范操作流程，加强物资保障，落实防控措施。三要广泛宣传引导，努力构建社会共治格局。重点聚焦春节期间食品消费量大的特点，引导消费者关注安全、防范风险、群防群控。四要提升应急能力，坚决守住最后一道防线。重点聚焦实战经验不足等问题，围绕发生、报告、响应、处置和终结等科目开展应急演练。

会议还组织观看了成都青白江区进口冷链食品集中监管仓建设与管理专题片，成都市、成都青白江区就进口冷链食品疫情防控工作开展情况以及进口冷链食品集中监管仓建设、冷库库长制实施情况，分别作了交流发言。（记者龚志伟）