原定婚礼“云举行”、生日只吃一碗面

1月25日，石市道桥设施管护中心长安所技术员王豪飞和白玉玲举行了一场特殊的“网络婚礼”，二人随后又分别投入到抗疫工作中；平山县交警大队辅警施哲和施章是亲兄弟，更是“战友”，他俩为抗击疫情并肩作战；24岁的大学生王彬阳一直在社区做志愿者，1月27日，在出租屋里他度过了迄今为止最简单的一个生日。他们都是普普通通的人员，但在抗击疫情紧要时期呈现出来的责任与担当，却显得又那么不普通。

抗疫夫妻 举办了一场“网络婚礼”

1月25日，是石家庄市道桥设施管护中心长安所技术员王豪飞大喜的日子。但在这个婚礼现场，只有王豪飞和新娘白玉玲两人，婚礼镜头里只有他们两人，双方父母长辈在视频连线里注视着这一幕，却都不在现场。原来，考虑到疫情防控一切从简，二人决定通过微信视频举行这场特殊的“网络婚礼”。

新郎王豪飞和新娘白玉玲是大学同学，原计划回邢台老家举办婚礼，希望亲朋好友到婚礼现场见证和分享他们的幸福。为了这场婚礼，他们花了很多心思，预订酒店、准备喜糖、制做婚礼视频、安排接送客人的车辆等等，一切都已安排妥当。而这场突如其来的疫情，让所有的计划戛然而止，经过商讨，他们打算在家中完成这场线上婚礼。

1月18日凌晨，王豪飞接到了石市疫情防控帮扶指导任务，被派往高新区宋营镇，帮扶社区全面提高运转效率和组织能力，并配合社区尽快做好分类统计和信息报送，确保物资保障工作规范有序。“作为一名共产党员，关键时刻，应该为了人民挺身而出。”没有任何犹豫，王豪飞迅速赶赴目的地。

婚期如期而至，当天上午，王豪飞只请了一会儿假，在家中按照与父母长辈的约定，通过视频连线，举办了一场特殊而简短的婚礼仪式。仪式结束后，他又匆匆奔赴宋营镇抗疫第一线，用自己的实际行动默默践行着一名共产党员的初心和使命。

“仪式没有那么重要，重要的是你这个人，特殊时期，我会全力支持你，你在一线要安心工作。”婚礼现场，新娘白玉玲朴素的话语令人动容，丈夫“扎”在抗疫第一线，妻子也报名参加了所在小区的疫情防控志愿服务，为小区维持秩序、搬运配送物资。夫妻二人携手并肩，用奉献和坚守度过这个特殊意义的婚期。（记者 赵晓华）

辅警兄弟 并肩逆行战疫情

在平山县交警大队有这么两名辅警施哲和施章，他们是亲兄弟，更是“战友”，他们在不同的岗位上，用忠诚守护一方平安，为全面打赢疫情防控阻击战并肩作战、逆行而上。

哥哥施哲，接到疫情防控的指令后，他主动请战到平山县界出入口执勤，也是出入平山县重要的卡口之一，在寒风中日夜坚守，兢兢业业，为了做到“严防死守”，对出入县境车辆进行细致检查、登记、疏导劝返等工作，确保不漏一车，不漏一人，把好每一道关卡，每天在寒风中一站就是八个小时。

弟弟施章，在大队城区中队做内勤统计工作，每天收集、整理、上报各类工作情况、信息、统计报表。

自疫情防控工作开展以来，兄弟俩谁也没有时间回家看看家中父母和妻儿，偶尔通过视频给父母和妻儿简短的问候。对于两个儿子的工作，父母十分理解和支持，每次电话都叮嘱他们：“家里你们不用担心，孩子我们帮忙照顾，现在正是国家需要你们的时候，你们要做好防护，好好工作！”

“兄弟同心，其利断金”，像他们兄弟一样奋战在抗疫一线的勇士们还有许多许多，他们也仅仅是平山交警的一个缩影，在这个没有硝烟的战场上，他们忠诚履职、勇敢逆行！（记者 冯月静）

大学生志愿者 生日餐只吃了一碗面

1月27日，在河北师范大学家属院，24岁的王彬阳在出租屋里度过了迄今为止最简单的一个生日。这顿生日宴，只有一碗面条。吃着长寿面，这位社区志愿者又想起了去世的奶奶。

24岁的王彬阳是保定曲阳人，如今在河北地质职工大学读大一。1月5日下午放假后，本想在石家庄和同学们玩两天再回家，却赶上石家庄因疫情开启闭环管理。因此，他被滞留在租住的河北师范大学家属院，没能回到保定的老家。1月6日凌晨，小区封闭，王彬阳获悉社区需要志愿者，他便报名加入，随后听从社区安排，开始为社区居民们进行志愿服务。

从1月7日开始，王彬阳就穿上红马甲，成为核酸检测现场的一名志愿者。上门动员居民下楼采集核酸、确认每栋每户居民是否参加、核对居民身份信息、登记信息、维护秩序……王彬阳和其他志愿者的积极主动，被大家看在眼里，得到社区居民的一致肯定。这些天来，王彬阳每天根据排班进行社区志愿服务，除在门岗执勤，他还积极主动服务居民，为年迈的老人搬运物资，大袋小包的背到家里，照顾老人，帮助购买物品等等。说起为社区服务，王彬阳直言：“作为新时代的大学生，我们要承担起大学生的使命与担当，听从党的召唤，主动勇敢地奔赴在疫情一线，积极参与抗击疫情的工作……”

居民做核酸采集的几天，他和其他人从早上开始，一直要忙到当天采集完成，中午只能简单吃一口。最让他难忘的是1月17日。当天，王彬阳正在进行志愿服务。“那已经是晚上7点多了，我在工作时接到老家的父亲打来的电话，父亲告诉我，就在刚才，奶奶没了。听到消息，我半天没反应过来。”王彬阳说，接到奶奶去世的噩耗，他强忍住悲痛，继续在志愿者岗位坚守，直到晚上回到租住的房屋，情绪一下崩溃了。那一晚，他不知道自己在干什么，晚上睡觉，脑海里全是曾经和奶奶一起的日子。

“我从小是在奶奶的呵护下长大的，我奶奶对我十分疼爱，有好吃的东西奶奶都要留给我，奶奶一点也舍不得吃，我现在身体长得这么壮，与奶奶对我的偏心是分不开的，所以，当我知道奶奶去世时泪流满面，不能回到老家送奶奶最后一程，我只能遥望老家方向落泪伤悲，希望奶奶一路走好！”王彬阳说。

1月27日，这一天王彬阳记忆深刻，因为那是他的生日。早上接到社区通知，再次组织全员核酸检测，他早早来到了社区核酸采集现场，认真进行了检测点的消毒处理和秩序维护。到中午12点多，圆满完成了社区全员核酸采集的志愿服务。回到家，他的生日餐只是一碗面条，这也是他这些年来过的最简单的一个生日。对王彬阳来说，这个生日意义非凡，他说会铭记终生。“这个生日也激励着我，今后会再接再厉做好志愿服务，这个生日也是我人生路上一笔宝贵的财富。”王彬阳说。

1月28日11时45分，在师大家属院门前，记者见到了王彬阳，此时，他正在小区大门值守，有居民接快递，如果是上年纪的，他会上前搭把手帮忙。王彬阳表示，没能送奶奶最后一程，但他会先做好身边的志愿者工作。等解封那天，他会尽快回家，再去陪奶奶说说话，告诉她：“在石家庄这次疫情中，你孙子做了许多好事，奶奶可以为孙子的表现自豪。”（首席记者 南开宇）