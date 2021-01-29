针对进口冷链食品 福建做到“三个全面”守好“四道关口”

日前，福建省政府新闻办举行新冠肺炎疫情联防联控工作第29场新闻发布会。福建省市场监管局相关负责人在会上介绍，针对进口冷链食品的生产、流通、销售、餐饮全程防控和追溯管理等问题，市场监管部门按照“全面检测、全面消毒、全面追溯”的要求，严防死守进口冷链食品疫情防控“四道关口”。

一是集中监管关。福建省市场监管局与商务部门联合推动相关设区市（县、区）布局建立集中监管仓。截至1月20日，福建省集中监管仓9个设区市和平潭综合实验区均已全覆盖，共建设63个；共检测消毒进口冷链食品3.7万吨，检测发现31批次食品包装呈阳性。

二是市场流通关。目前，福建省冷库共9224座，仓储能力约313万吨，涉进口冷链食品冷库2257座。福建省市场监管部门组织开展进口冷链食品风险排查、专项检查，2020年10月以来，全省共出动执法人员5.09万人次，检查食品生产经营者3.57万户次，检查冷库1.63万座次。

三是零售消费关。该局督促食品生产经营者落实主体责任，加强进口冷链食品的索票索证、进货查验，建立食品安全追溯体系，“四证”（核酸检测证明、消毒证明、检验检疫合格证明、追溯凭证）齐全方可入库、投用、销售。

四是人员防护关。该局配合相关部门，推动指导企业强化从业人员防护，落实员工健康管理措施，做到核酸检测“应检尽检”，配合做好“适时抽检”，一线从业者疫苗接种“应接尽接”。

针对涉进口冷链食品及包装检测呈阳性事件，福建省市场监管局强化应急处置，及时控制风险。截至1月20日，福建省已处置此类事件54起；涉及的食品已全部追查处置，涉事外环境、运输车辆、冷库均已全部消杀，涉及人员健康监测均正常，未发生人员感染。

下一阶段，福建省市场监管系统重点将在4个方面继续发力。一是推动基层尽早完成监管仓建设；二是进一步加大执法力度，严厉打击生产经营票证不全、来源不明的进口冷链食品违法行为；三是加强防控工作研究指导，推动防控工作深入开展。四是做好应急处置工作，第一时间启动应急预案、通报上报情况、核查处置到位。（陈 永 江 岱）