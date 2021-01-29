我借你个摄像头 你送我棵大白菜

疫情防控之下，居民宅在家中，家里缺什么了，在群里喊一声，就有热心邻居送来，放在门口，相互不碰面。我借你一个摄像头，你送我一棵大白菜；不知道哪里买食物，邻居直接把你拉进群，还告诉你谁家口味好，价格公道……平时不太熟悉的邻居，似乎全都相识了。居家20多天，人和人之间的关系更加亲近，更加坦诚，大家普遍感觉邻里关系仿佛回到了童年时代。

孩子要上网课 借你一个摄像头

“真是太谢谢您了，眼看着孩子要上网课了，摄像头不知道去哪里找，您这真是雪中送炭！”市民陈雪为楼下的一位大姐发去了一条感谢信息。

陈雪说，因为孩子上学所以自己在文苑街附近租了一套房子。1月6日社区开始闭环管理，自己和女儿也开始了居家生活。“十天前，女儿的课外班要开始上网课了，电脑需要摄像头。”陈雪说，可是自己家的摄像头在原来的家里，又无法出小区去拿，网购摄像头也显示无法到货。

眼看女儿的网课要开始了，摄像头却还没有着落，陈雪有些着急了。“就在这时，楼下的一位邻居大姐知道了我的难题，便主动给我发了微信说，她家有一个闲置摄像头，可以借给我使用。”看到这条信息，陈雪心里的一块石头落地了。

陈雪说，自己搬到这个小区只有半年的时间，跟楼下的这位邻居以前连招呼都很少打，相互加微信也是在疫情之后第一次做核酸检测时。“没想到只短短相识了几天，人家居然帮我解决了一个这么大的难题。”陈雪的言语中充满了感激。

为了让陈雪放心使用摄像头，邻居把摄像头放到了一个密封袋里，然后给陈雪发了条短信告知将摄像头放到了她家门口。“居家生活期间，真的让我感到了邻里关系的温馨和感动。”陈雪说道。

想吃饺子 送你一棵大白菜

王芸回忆，小时候，自己住在妈妈单位的家属院，邻里之间相处得就像一家人。妈妈在家里做菜时缺酱油、缺大葱了，总会让她去隔壁邻居家借一点，家里做了什么好吃的也会分一盘，让她端给邻居尝尝。“怎么也想不到，小时候的童年回忆，仿佛今日重现。”王芸说，疫情防控，自己居家期间真是感受到了来自“近邻”的便利。

王芸说，1月6日社区闭环管理之后，自己和两个孩子便开始了居家生活。“4天过后，9岁的女儿说，她想吃饺子了。”王芸打开冰箱和储物柜发现家里没有大白菜了，面粉也不多了，当时自己不知道从哪里能买到这些食物，王芸有些犯难了。

后来她想到小区里面有一个社区团购群，王芸决定在群里发一条信息看看谁知道哪里可以买到面粉和白菜。没想到十几分钟后，王芸收到了楼下一家邻居发来的信息：白菜和面粉我放到你家门口了，面粉是我戴着口罩和手套分装的，放心用。面粉和白菜我家还有，以后如果需要随时联系我。

看到这条信息后，王芸心里感觉暖暖的。“平时和楼下这位邻居也只是简单的点头打招呼，没有过多交集，没想到这次防控居家竟然感受到了来自邻居的暖意。”为了表示感谢，王芸将家里的3包坚果放到了邻居家门口，并给他发了微信表示感谢。

“这样的小事情在我们群里太多了，除了互送食物，送个手机充电线、借个小工具什么的也很常见。”王芸说，无论送什么东西，都是放在家门口然后无接触自取。

不知哪里买豆腐 邻居把你拉进群

“这个群里的豆腐特别新鲜，你可以买。”“这个群里的鸡胸肉、鸡翅都很棒，你可以试试。”“这个群里的猪肉很新鲜，你要是需要可以购买。”疫情防控居家期间，赵莹的微信里面多了几个购物群，而这些群的推荐都来自社区里的一位陌生邻居。

赵莹说，自己开始宅家生活之后，物业一直在帮助联系蔬菜、水果等生活物资。但是豆腐却成为了“稀有食物”，作为一名豆制品爱好者，一个星期过后，赵莹有些想念豆腐了。“那天我去小区门口拿快递，边走边打电话和朋友说不知什么时候能吃到豆腐。没想到这句话被同样刚拿完快递的一位邻居听见了，缘分就是这么奇妙。”赵莹说，这位邻居对她说，自己的微信里有几个购物群，其中一个群里可以买到豆腐。

说完这番话后，这位邻居主动加了赵莹的微信，之后便把不同的微信购物群推给了赵莹。“那位邻居还在微信里和我说了每个购物群的特点，告诉我想要买不同的食材就去不同的购物群。”赵莹说，虽然同住一个社区，但自己和这位邻居是第一次见面，没想到人家无意间听了自己的话后竟然如此热心，心里真的很感动。

当自己在微信里表达对邻居的感激之情时，那位刚刚认识的邻居却说：没关系，大家都住一个小区，举手之劳的事情，不用放在心上。邻里间互帮互助，大家的生活才会越来越有滋味。

在赵莹看来，以前总说高楼大厦将邻里之间的感情变淡了，可居家生活之后，她却发现邻里之间互帮互助的事情越来越多了，那些看似不起眼的温情故事天天都在上演。

微信群里 邻里分享美食做法

疫情防控期间，尽管手头的食材不是那么丰富，但小区心灵手巧的邻居们还是让有限的食材发挥出了无限的创意。邻里之间除了进行物资交换，发布求助信息之外，还经常会分享做菜的心得，虽然每家每户都只有固定的几样蔬菜，但都努力发挥创造力，做出新的花样来。

“这是我家的排骨炖酸菜”“这是我家的蛋黄酥”“这是我家的炸薯条”市民张丹说，自己所住社区的群里，邻居们经常会发布“卖家秀”来展示做菜成果。3号楼的一位邻居在群里发了好几张炸得金黄的薯条图片后，1号楼的住户就会点赞：“你的薯条炸得真不错，看上去很有卖点，味道应该不错吧！求秘方。”此时，3号楼晒出炸薯条图片的邻居立刻将炸制方法发到群里，并贴心提示着：你家要是有番茄酱或者梅花盐的话，就着薯条味道会更好！

张丹说，每当自己看到这样的信息，就感觉回到了小时候。“那时候我住在老家，每次邻居家做了美食，我们这些孩子闻着味道就会去大摇大摆走进别人家讨吃的。” 张丹说，长大了自己来到陌生城市打拼，那种邻里之间的温馨场面似乎消失了。真没想到，疫情居家竟然让平时交流不多的邻居们以这样的方式紧紧联结在一起了。

其实在社区群里，邻里之间讨论的都是家长里短的事情。“有的邻居刚在群里发了炒油麦菜的图片，其他邻居就会先称赞一番后，再就怎么炒不会老、如何保持口感和鲜度”等等问题展开热烈讨论。“张丹说，社区的邻居群里就好像在开厨艺鉴赏大会，每天宅在家里和邻居们交流做美食的技巧，感觉自己厨艺真是长进了不少！（记者 赵晓华）