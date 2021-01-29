深圳全市零售药店将安装无感测温设备

近日，深圳市市场监管局召开全局零售药店疫情防控工作部署视频会。会议要求，为进一步加强全市新冠肺炎疫情防控工作，充分发挥零售药店疫情防控“哨点”作用，增强疫情防控分析预警能力，近期将在全市所有零售药店安装无感测温设备。

据了解，在零售药店安装和使用无感测温设备，是深圳市疫情防控监测与数据分析平台建设的重要步骤。启用后，平台将利用信息化手段进一步优化和完善零售药店的体温监测、信息登记、信息报送和数据分析等工作，为全市疫情防控工作助力。设备安装使用等费用由政府承担，各零售药店需提供设备安装合格位置和取电点，并配合做好测温设备安装调试。

无感测温设备启用后，购买退热类药品人员信息登记将由购药人员通过“深i您”小程序上报，并可直接导入省智慧食药监系统，零售药店无需再进行手动登记上报。零售药店将在显眼位置张贴购药人员登记指引，帮助购药人员顺利完成信息上报。

据悉，今年1月底，相关零售药店将实现购药人员通过“深i您”扫码采集上报信息。

会上，还就零售药店疫情防控工作提出了提高政治站位、克服麻痹松懈心态、动员各监管所力量、全力配合平台建设、加强督查督办5点具体要求。（刘强 记者傅江平）