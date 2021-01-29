市场监管总局通报定量包装商品净含量抽查情况

近日，市场监管总局通报了定量包装商品净含量国家计量监督专项随机抽查情况。结果显示，此次抽查定量包装商品的净含量标注抽样合格率为95.6%、净含量检验抽样合格率为92.5%，连续5年保持在90%以上，比较平稳。

据悉，按照《市场监管总局关于全面推进“双随机、一公开”监管工作的通知》要求，2020年，市场监管总局组织开展了定量包装商品净含量国家计量监督专项随机抽查。此次抽查在河南、湖北等16个省（区、市）共抽查企业557家，抽查米、面粉、食用油、杂粮、小食品、洗发液、化妆品、合成洗涤剂等8类定量包装商品1867批次，净含量标注合格1784批次，净含量标注抽样合格率为95.6%，净含量检验合格1727批次，净含量检验抽样合格率为92.5%。

从不同类型企业的情况看，此次抽查的30家大型企业的定量包装商品净含量标注与净含量检验抽样合格率均为100%；112家中型企业的定量包装商品净含量标注抽样合格率为96.3%，净含量检验抽样合格率为93.1%；415家小型企业的定量包装商品净含量标注抽样合格率为94.4%，净含量检验抽样合格率为90.7%。

此次抽查显示，定量包装商品净含量标注合格情况好于净含量检验合格情况，大中型企业的定量包装商品净含量标注抽样合格率、净含量检验合格率高于小型企业。

市场监管总局要求，各有关市场监管局（厅、委）要注重定量包装商品净含量专项随机抽查结果运用，建立定量包装商品净含量长效监管机制，提升定量包装商品净含量计量监管效能。要不断完善随机抽查制度，持续提升服务企业意识，积极营造诚信守法氛围。（记者岳倩）