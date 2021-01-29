记者春运首日探访石家庄火车站 外地回石人员这样回家

1月28日，2021年全国春运启动。疫情管控中的石家庄火车站，从外地回到石家庄的旅客稍显增多。对于准备回家过年的朋友们，出站后应该怎样顺利回到家呢？春运第一天，本报记者探访石家庄火车站，为返乡人员了解到最新出站信息。

铁路公安日夜值守出站口

1月28日上午9点，在石家庄火车站目前开通的唯一出站口，石家庄站派出所的民警们已经将各类有关出站的服务信息的展示牌依次陈列摆放，回石人员只要从出站通道走出，一眼就会看到这些信息和可以随时提供咨询服务的民警。

“如果您不清楚出站流程，可以用手机扫一下我们制作的二维码，了解出站后要去哪里登记和如何回家。”9时20分，随着一列动车在石家庄站停靠，20余名外地回石人员走出了出站通道。一些年长或很少接触网络的人员，完全不清楚该怎样出站回家。对此，值守在出站口的民警立刻介绍起出站流程，并告知他们到出站大厅后如何寻找分流接待点。

“请先用手机扫码并打卡，回到石家庄了，您就需要随时出示河北健康码。”在民警值守的出站口旁，摆放了多个印有“河北健康码”的二维码标识，供回石人员用手机扫码。民警解释，很多一直在外地工作和学习的回石人员，之前使用的都是根据当地政策要求的健康通行码，并没有接触和使用过“河北健康码”。因此，这些人员回到石家庄后，教会他们填写和使用“河北健康码”非常有必要，也会为他们之后的行程减少很多麻烦。

民警称，除了帮助大家学会使用“河北健康码”外，回石人员中还经常有不会使用智能手机的老年人等人群，因此，他们在此值守，也会在第一时间为那些非智能手机人员提供帮助，帮助他们进行相关登记，保证能够顺利出站。

在民警为回石人员提供服务的同时，年轻的民警王蕾，正在使用水彩颜料在一件民警所穿的防护服上“创作”着。爱好画画的王蕾，当天一早上班前，就在5件防护服上进行了绘画。“做好防护，欢迎回家。”“同舟共济，众志成城。”民警所穿的防护服上，前后都被画上了有关警察形象的宣传画，并配以相关文字。“我们通过这样的方式，拉近了公安民警与回石人员之间的距离，希望他们能感受到温暖和力量。”

“出站流程攻略”助您顺利回家

1月24日，本报记者曾对石家庄火车站进行了深度探访，对返乡人员回石后的出站流程进行了详细了解。春运启动后，回石的人员稍显增多，出站大厅整体运行情况依旧良好。针对很多长时间在外地生活，准备近期回到石家庄但不清楚出站流程的人员，本报记者整理了相对详细的“出站流程攻略”，以帮助大家顺利便捷地踏上温暖回家路。

1.回石人员从石家庄火车站下车后，经出站通道步行到达出站口（目前只开设了一个出站口）。可在火车站值守民警帮助下，使用手机扫描“河北健康码”并打卡，查询最新的健康绿码。

2.出站口工作人员会进行人员信息登记并测量体温。

3.在铁路工作人员查验火车票后，出站口还会有石家庄市的公安民警进行相关信息登记。随后，回石人员到达出站大厅。

4.在出站大厅，石家庄市下辖的县区（藁城区除外）及部分单位，都分别设置了各自的分流引导通道及蓝色标识牌。回石人员根据自己所住辖区主动寻找属于自己的分流引导通道，经通道来到接待处。随后，需要向接待处工作人员提供72小时内核酸检测阴性报告、身份证、火车票、健康绿码及所在社区接收证明等。

5.接待处工作人员查验及登记各类信息并确认后，回石人员须听从安排在出站大厅指定区域排队等待，由工作人员分批带领出站，在石家庄火车站西广场附近统一乘坐车辆回家。

特别提醒

1.社区接收证明

返回市区的人员需要提前开具社区接收证明，回石人员要提前三天以上和所住社区联系，社区相关部门同意接收后出具证明，并向回石人员发送电子版。针对有些社区居委会虽然同意接收但没有及时开具证明的，回石人员必须现场与居委会工作人员联系，通过电话等方式进行确认。

对于返回县里的人员是否需要开具社区接收证明，回石人员需要提前与所在的乡镇咨询确认。记者了解到，根据各自辖区的情况，准备返回县里的回石人员，大都需要先统一去县里的医院集中进行核酸检测，县里相关部门随后将通知各个乡镇或家人，将检测结果为阴性的人员依次接回家。

2.藁城区居民

在火车站出站大厅，藁城区未设置专用分流引导通道，而是与桥西区共用一个通道。因此，若您家住藁城区，须到桥西区接待处登记相关信息。

根据相关疫情管控措施，2020年12月10日之前离开藁城区的回石人员，登记完毕后，将由石家庄市民政局下属救助站进行后期管理。如果回石人员在2020年12月10日之后离开藁城区，将会被安排到桥西区相关安置点进行后期管理。

3.快速核酸检测

如果回石人员提供的核酸检测阴性报告已经超过72小时或是无法提供核酸检测报告，必须到出站大厅西侧的快速核酸检测点进行核酸检测，现场等待检测结果。据了解，进行完咽拭子取样的6小时至8小时后就会出核酸检测结果。在此期间，回石人员须在出站大厅指定区域耐心等待。

4.石家庄北站出站人员

目前，从石家庄北站出站的回石人员，在向防疫人员提供相关证件及证明进行查验登记后，可直接出站回家。

根据相关防疫工作要求，从石家庄北站出站的回石人员，若是提供的核酸检测阴性报告已经超过72小时或是无法提供核酸检测报告，可求助北站工作人员，乘坐由新华区提供的专用车辆，从北站送至石家庄站进行快速核酸检测。做完核酸检测并取得阴性结果后，这些人员可在石家庄站出站大厅根据自己所住辖区主动寻找属于自己的分流引导通道，进而统一乘车回家。

同时，由于目前各类公共交通工具停运，除有志愿者接送或可以自己步行回家等人员外，很多从石家庄北站出站的回石人员都无法顺利乘车回家。因此，在北站无法回家的回石人员，也可求助北站工作人员，统一乘坐专用车辆到石家庄站分流接待点，再由各县区安排乘车回家。（记者 李兵）