橘子吃多了 真的容易“上火”吗？

说起冬天最应季的水果，那非橘子莫属。冬天一到，吃橘子的季节就来了，市场上琳琅满目的各种柑橘看得人赏心悦目。《晏子春秋·杂下之十》记载“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”，说明我们的祖先早在春秋战国时期就已经开始栽培橘树。

另有文献记载，柑橘属起源中心在中国、印度、东南亚一带。柑橘不是某一种水果，而是一类水果的总称，包括橘、柚、柑、橙、柠檬等，颜色由黄色到橙色到橙红色不等。

柑橘是维生素C和胡萝卜素的代表食物

柑橘类水果的营养成分及含量大体上差不多，是含维生素C和胡萝卜素丰富的代表性食物，平均每100克柑橘中含有胡萝卜素890微克，维生素C含量为28毫克。

胡萝卜素能够保护视力、保护皮肤组织的完整性、提高机体免疫力；维生素C具有抗氧化、提高机体免疫力、解毒的作用，而且对于出血如牙龈出血、皮下点片状出血、牙龈炎和骨质疏松具有预防作用，尤其预防坏血病作用显著。

柑橘类水果中脂肪和蛋白质的含量比较低，碳水化合物的含量相对较高，每100克含有蛋白质0.7克、脂肪0.2克、碳水化合物11.9克，而且以可溶性糖为主，主要包括蔗糖、果糖和葡萄糖，所以成熟的柑橘类特别甜。

柑橘类水果中含有多种膳食纤维，果胶是其主要存在形式，这也是多吃水果能够预防缓解便秘的原因，柑橘类还含有B族维生素以及钙、磷、镁、铁、锌、硒等人体所需的微量元素。

柑橘中的黄酮类化合物可以抗肿瘤、抗病菌、抗炎

柑橘类水果中富含叶黄素、玉米黄素和β-隐黄质3种类胡萝卜素。研究表明，类胡萝卜素能够阻止超氧自由基产生，提高机体免疫力，防止癌细胞生长，预防心血管疾病。

黄酮类化合物是柑橘类水果中的又一种生物活性物质，具有抗肿瘤、抗病菌、抗炎、降低毛细血管脆性、抗过敏、抑制血小板凝集等作用。

柑橘类水果所含的一类苦味物质是柠檬苦素类化合物，这也解释了柚子和柠檬带有一点儿苦味的原因。这类化合物能够抑制肝癌、小肠癌、口腔癌和皮肤癌，还具有镇痛、抗炎、抗焦虑和镇静等作用。

是否“上火”因品种而异 尽量吃完整果肉 保留膳食纤维

柑橘一身都是宝，成熟的橘子剥下来的皮经过炮制后成一味中药——陈皮，可以理气健脾，燥湿化痰。

民间有橘子吃多容易“上火”的说法，现代医学实验发现，导致“上火”的物质是一种促炎蛋白，能够使机体出现“红、肿、热、痛”的表现。但是并非所有的柑橘吃多了都容易上火，因品种而异，橙和柚甚至有“降火”的功能。

柑橘类可食部水分占86.9%，故可以榨汁，如橘子汁、柠檬汁、橙汁。但除了柠檬以外，尽量吃完整的果肉，因为在榨汁过程中膳食纤维基本上被去除，不能达到预防便秘的效果，而且还容易摄入过量的糖分。

文/马冠生

（北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任、教授、博士生导师）