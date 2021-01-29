各运输方式已建立较成熟疫情防控体系（2021春运一线）

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1月28日，2021年春运拉开帷幕。相比往年，今年春运呈现出以下新变化：各运输方式已建立较为成熟的疫情防控体系，春运期间将采取更加严格、更高标准的措施；运力保障更足，高度重视运煤、运粮、运菜等问题；退改服务更优，更加注重老年人出行服务。

1月28日，2021年春运正式启动。这是疫情常态化防控下的第一个春运。预计今年全国春运客流将明显减少，旅客发送量约11.52亿人次，比2019年下降六成多、比2020年下降两成多。

目前，全球疫情仍然高发，我国部分地区出现零星散发和局部聚集性疫情。今年春运形势将会如何？怎么减少旅客的感染风险？交通运力是否有保障？春运首日，记者采访了有关部门和春运旅客。

疫情防控第一，“人物同防”更严格

1月28日凌晨，记者走进北京站，虽然春运已经开始，但候车旅客并不算多。一名车站工作人员穿着防护服，正对电梯扶手喷洒消毒液。“往年这时候，人多到连地砖都看不清。今年人少了，候车室都没坐满。”准备乘坐3603次列车回四川达州老家的旅客何先生说。

3603次列车是今年北京站开行的第一趟春运列车，零点48分启程，27个小时后将抵达重庆西站。

“请旅客往右侧通道排队，戴好口罩，前后保持1米以上距离。”临近上车，北京站客运车间副主任祁桂霞和同事们忙活起来，尽管旅客不多，但铁路部门工作量并没有减轻，提前1小时就要到候车室做准备，“今年做好防疫、安全乘车是重点，我们要提醒大家隔开就座、有序候车，并为有困难的旅客提供爱心服务。”

列车车厢里也做好了防疫准备。“每节车厢都设有隔离区，并严格落实乘客测温。”3603次列车长周湘峰介绍，列车路过低风险地区时，4小时消毒一次；路过中高风险地区，每两小时就会消毒。

“把疫情防控放在春运工作的首位，是应对当前形势的工作需要。”在2021年全国春运电视电话会议上，国家发改委副主任连维良表示，各运输方式已建立较为成熟的疫情防控体系，春运期间要采取更加严格、更高标准的措施。所有客运一线服务人员要规范佩戴口罩，督促要求旅客全程佩戴口罩，在各类客运场站、车船机上做好聚集性风险提示，增强广大旅客防范意识。此外，还要增加客运场站和交通运输工具消毒、通风频次。

交通运输部副部长刘小明提醒，一方面要严格执行测温、戴口罩、“一米线”等防护措施，严禁春运期间道路、水路、民航客运超员，铁路严格控制超员，严格落实国际客运航班熔断等措施；同时也要注意“人物同防”，严格进口冷链物流及入境人员疫情防控。按要求做好进口高风险非冷链集装箱运输工具消毒、从业人员防护等相关工作。

运力保障更足，物资运输保畅通

1月28日，石头厝外形的福平铁路平潭站迎来了首个春运。车站内，来自江西的李强招呼着妻子，推着行李箱匆匆进站。

“在外一年了，还是想回老家陪陪老人孩子。特别是今年可以从平潭直接乘高铁回家，太方便了。”李强说，去年12月26日，福州至平潭铁路开始运营，公铁两用跨海大桥——平潭海峡公铁大桥也投入使用，他从福建平潭回江西上饶，不再需要乘坐汽车绕行福州换乘动车，旅途时间从6小时左右缩短到2个半小时。

2020年底和2021年初，全国多条铁路新线开通运营。在华东，连云港至镇江高铁每日开行动车组列车最高达124列，实现了苏北、苏中地区与长三角中心城市的无缝对接；在中原，郑州至太原高铁每日开行动车组列车最高达76列；在西北，新疆北疆铁路环线、格库铁路开通，结束了南疆、北疆部分地区不通铁路的历史；在东北，京哈高铁使北京至沈阳、哈尔滨的高铁运行时间缩短至最快2小时45分钟、4小时52分钟。

中国国家铁路集团有限公司副总经理李文新介绍，今年将根据疫情形势、客流变化，灵活机动地安排好客运能力上限，兼顾客货运输，强化对春运的支撑保障。“精准梯次安排客运运能，加大客流集中时段和地区运力投放，并坚持开好81对公益性慢火车，为群众提供基本出行服务保障。”

“从北京站的客流情况看，广大市民积极响应在京过年的倡议，而且学生等群体实现错峰返程，今年春运客流预计下降45%左右，”北京站党委副书记、纪委书记孙海申介绍，日前北京站还计划开行一批临时客车，车票价位低、沿线停靠站多，方便务工人员春节返程。

从民航看，春运第一天，民航计划飞行班次8850班，较去年春运第一天减少46.7%，预计运送旅客54万人次，较2020年春运第一天减少71.2%。中国民用航空局总飞行师万向东说，预计今年春运期间通过民航出行的旅客量将明显低于2019年春运同期。运力供给相对充裕，各航空公司也加强市场研判，优化了航线投入结构，明确运力投放方向。比如国航春运期间计划执行客运航班5.35万班次，投入座位数1040万个，其中国内航线计划执行5.3万班次。

公路方面，受疫情影响，群众自驾出行意愿增强。连维良介绍，今年要继续执行高速公路严重拥堵上报制度，对于拥堵超过10公里和15公里，并持续时间超过1小时的路段，要分别报告省政府分管同志和主要负责同志。“根据要求依法设立防疫检测点的，要优化站点设置，提高检测效率，及时向社会发布管控政策等信息，减少长时间、大范围拥堵。”

对于重要物资运输保障，连维良也提醒，个别地方在疫情发生时采取“一刀切”的方法，对车辆一律限行或劝返，包括拉煤、拉液化天然气以及拉蔬菜、水果、粮食等物资的车辆，要防止此类情况发生。“各地要坚持精准管控，高度重视运煤、运粮、运菜等问题，保障经济社会正常运行、人民群众安心过节。”

退改服务更优，老人出行也不愁

今年春运，各部门、各交通方式都为提升服务质量推出了一系列举措。

铁路方面，为方便根据疫情防控政策安排行程，避免重复购票退票等不便，自1月29日起，车票预售期调整为15天，同时免费退票期相应调整为8天。“线上服务方面，延长铁路12306网站售票服务时间和线上退票业务办理时间。线下服务方面，车站自助售票设备新增退票功能，提供全天候服务。”李文新说。

另外，1月28日起，如果没赶上列车，在开车当日24时之前其他列车尚有余票的情况下，旅客可通过12306网站（含手机客户端和小程序）或任一车站售票处改签窗口办理当日车票改签业务。对现金购票和已取报销凭证的旅客，可先在12306网站办理退票手续，180天内到全国铁路任一车站领取退票款项。

民航退改服务上也有新亮点。1月26日民航局下发通知，明确自1月27日零时起，已购买1月28日—3月8日春节期间机票的旅客，均可办理免费退票或至少一次改期。1月27日，各大航空公司陆续发布退票细则。在线旅游平台“去哪儿”通过建立起一套人工智能服务系统，更好地保障退订高峰服务，27日平台机票退改效率提升4倍以上。相关负责人反映，去年春运期间免费退改政策生效时，电话咨询量瞬间上涨10倍，今年政策生效首日虽然退订量是日常的6.4倍，但电话咨询量仅为日常的1.6倍，说明更多旅客在更智能的系统下通过自助就完成了退改。

值得注意的是，今年各部门还更加注重老年人出行服务。“各地要认真排查整改影响老年人日常出行的障碍，为有需要的老年人提供健康码代办代查、人工售检票、咨询指引等服务。”连维良说。交通运输部门将保留使用现金支付、纸质票据乘车方式，开设无健康码通道，解决老年人在出行中运用智能技术困难问题。

《 人民日报 》（ 2021年01月29日 12 版）