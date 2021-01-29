让儿童青少年挺拔成长（健康焦点）

北京儿童医院骨科主任张学军（右）带领团队讨论脊柱侧弯患儿治疗方案。

杨建军摄

体育锻炼有助于保护青少年脊柱。图为重庆市九龙坡区谢家湾小学学生在篮球场上打篮球。

新华社记者 唐 奕摄

日前发布的《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》显示：我国儿童青少年生长发育水平持续改善，6—17岁的男孩和女孩各年龄组身高与2015年相比平均分别增加了1.6厘米和1厘米。

然而，我国也有不少儿童青少年因生理、营养、创伤或姿势等原因造成脊柱侧弯，严重影响了身心健康。从2019年开始，国家卫健委在全国学生常见病和健康影响因素监测中，将脊柱弯曲异常作为一个检测指标，目前已经覆盖200多万学生。专家呼吁，保护好儿童青少年的脊柱，关系到国家和民族的未来。坚持早诊早治，避免脊柱侧弯。

体育锻炼矫治侧弯

脊柱侧弯只要早发现、早治疗，完全可以通过康复训练恢复而避免手术

17岁的小鱼身材挺拔，喜欢运动。4年前，他体测时查出来脊柱侧弯。

“儿童青少年脊柱侧弯，就像长弯的小树。”北京儿童医院骨科主任张学军介绍，脊柱侧弯是一种严重影响孩子骨骼正常发育的躯体畸形疾病，主要分为3种。一是先天性脊柱侧弯，这是由于孕妇怀孕时有不良服药史、存在精神疾病或者受环境等影响，孩子在胚胎发育期间就可能有脊柱畸形。二是后天性脊柱侧弯，这是由于肌肉张力不均、营养不良、创伤或姿势等造成的。三是特发性脊柱侧弯，这是由不明原因引起的脊柱侧凸，占比60%—70%。

一项调查显示，我国5—15岁孩子脊柱侧弯发病率为2.4%左右。8岁以前，男女发病率比为1∶2，8岁以后则为1∶8 。脊柱侧弯已成为继肥胖症、近视之后我国儿童青少年的第三大高发疾病。张学军介绍，脊柱侧弯不但会引发青少年驼背、高低肩、长短腿、骨骼发育不对称等外在畸形，还会引起脏器发育畸形、功能障碍等问题，严重的可导致心肺衰竭、瘫痪乃至死亡。

从20世纪80年代起，北京儿童医院成立儿童青少年脊柱矫正中心。通过科学的矫正和治疗，很多脊柱侧弯的“小树苗”重新挺拔。

张学军强调，脊柱侧弯只要早发现、早治疗，完全可以通过康复训练恢复而避免手术。与其被动等着做手术，不如主动运动起来。为此，北京儿童医院骨科专门开设了脊柱侧弯夏令营。小鱼便是其中一位营员。经过夏令营封闭学习，小鱼和妈妈确定将游泳和篮球作为长期康复训练项目。如果不是脊柱侧弯，小鱼妈妈不会逼着孩子去运动。

小鱼是住校生。妈妈要求他一周游泳3次。只要他没有去游泳馆，当天晚上妈妈就会收到体育老师的“小报告”。周末回来，小鱼就要拿出时间去补足上学期间缺少的游泳时间。每次外出活动，小鱼首先就是寻找泳池，游够1000米。除游泳之外，他还加入了社区篮球队。从初二到高二，小鱼一直坚持了4年。随着运动量加大，小鱼这棵弯曲的“小树”又重新长直了。

手术治疗只占少数

青少年脊柱侧弯治疗方案，要根据孩子的年龄、骨骼成熟度和侧弯程度来决定

“万万没想到，孩子的脊柱侧弯竟然这么严重，真后悔没有早点发现啊！”

在北京儿童医院脊柱侧弯康复门诊内，12岁女孩小叶双肩不等高、腰线不对称，被诊断患有中度脊柱S型侧弯，胸段侧弯35度，腰段侧弯34度，接近于手术指征。一想到女儿的脊柱要被钉上一颗颗矫正钢钉，再旋转矫正，小叶妈妈心里很是不安。

张学军说，正在生长发育的孩子，如果做手术矫正侧弯，可能是脊柱变直了，但身高会变矮，最好的办法是保守治疗，通过支具来矫正。

于是，小叶和妈妈来到支具中心。技师运用3D技术为小叶量身定制了支具，每3个月临床复查一次，每半年更换一次支具。

张学军提醒，接受矫正支具治疗的青少年脊柱侧弯患者，需要在经验丰富的支具师指导下进行。如果需要做手术，必须在正规医院的脊柱外科或小儿骨科治疗。

11岁的小雯因为洗澡时被妈妈发现背部不平，来到北京儿童医院就诊。X光片显示脊柱已经有35度侧弯，医生让孩子佩戴支具治疗，但小雯因为佩戴支具疼痛没有按照要求治疗，一年后复查，侧弯又进展了10度。看着背部严重畸形的孩子，父母忧心忡忡。张学军说，支具治疗失败，还可以通过手术治好病。

脊柱侧弯手术虽然难度很高，但经验丰富的医生胸有成竹。医生在小雯的脊柱两侧各置入7颗小手指粗细的螺钉，在螺钉之间放入金属棒，通过金属棒连接的螺钉分散力量，平稳地释放到脊柱，让弯曲旋转的脊柱逐渐恢复笔直。通过手术，小雯背部果然又变得笔直了，个子也长高了5厘米。从此，她再也不担心别人打量后背了！

“青少年脊柱侧弯治疗方案，要根据孩子的年龄、骨骼成熟度和侧弯程度来决定。”张学军介绍，对于侧弯角小于25度的，可以通过锻炼矫正，并密切随访观察；如果侧弯角在25—40度间，骨骼成熟度较低，建议矫正支具治疗，家长必须严格监督，甚至全天候都要戴，这样才能度过青春期侧弯进展暴发期。如侧弯小于20度，骨骼成熟度较高，建议继续观察。如侧弯大于45度并且进展快，往往需要手术治疗。

中国疾控中心学校卫生中心教授马军介绍，从筛查来看，超过80%的青少年脊柱侧弯比较轻，也就是姿势性的。在专业医生指导下，通过运动或者姿势矫正都可以解决。只有1%需要通过手术来矫正。

综合防控脊柱侧弯

脊柱侧弯防控工作是一项系统性工程，努力创建多位一体的综合防控体系

“姿势性脊柱侧弯在儿童青少年中最为常见，这与孩子长时间坐姿不当密切相关。”马军说，长期不正确的站、走、坐以及书写姿势，使得脊柱得不到很好休息，容易造成背部肌肉疲劳受损，固定脊部两侧正常弯曲的肌肉力量下降，再加上青春期脊柱突增速度比较快，很容易造成弯曲异常。

调查显示，在校中小学生中，有很大一部分孩子存在不良坐姿。北京市疾控中心主任医师郭欣说，主要原因是课桌椅存储空间不足，学生将书包放在椅子上，书包占据了椅面一半，使学生身体靠不到椅背上，对脊柱无法形成有效支撑。这种坐姿形成习惯后，使得弯腰、驼背、脊柱病变发生的情况增加。

郭欣说，按照国家标准学校课桌椅功能尺寸要求，课桌椅有11个型号，可以满足不同身高学生的需要，从1.13米至1.8米以上的孩子都应该有符合自己身高的课桌椅。学校每学期都应当对学生的课桌椅高度进行个性化调整，保证每个孩子都能够使用到与自己身高相匹配的课桌椅。

0—10岁和青春期是孩子发育最快的两个阶段，也是脊柱侧弯度数增长最快时期，如不进行有效干预、预防，就会错失良机，以致发展为重度脊柱畸形，对孩子造成终身影响。

专家建议，及早发现孩子脊柱侧弯，家长可用“一竖四横”的办法来观察。“一竖”是指脊椎，“四横”包括肩、肩胛下角、腰窝、髂嵴的四条连线。具体来说，就是看孩子两个肩膀是不是等高、两个肩胛骨下角是不是等高、两个腰窝是不是对称、骨盆两侧髂嵴高度是不是一致。

除此之外，家长还可让孩子做前屈实验来检测：即让孩子脚跟并拢，双腿伸直，躯干前屈90度，双手合十，上肢垂直于地面。如果发现侧弯，最终可以通过X光检查确诊。

从2019年起，我国将脊柱弯曲纳入学生常见病和健康影响因素监测。专家建议，应将脊柱健康检查纳入全国中小学生体检筛查项目，将学生脊柱侧弯患病率纳入教育部门对中小学校的考核内容。强化学生体育锻炼，保证户外运动时间。调整学生课桌椅高度，适应学生生长发育变化。

郭欣表示，脊柱侧弯防控工作是一项系统性工程，全社会都应当行动起来，努力创建“学生—家庭—学校”多位一体的学生脊柱弯曲异常综合防控体系，让儿童青少年挺直脊梁。

《 人民日报 》（ 2021年01月29日 19 版）