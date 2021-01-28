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吉林启动“菜篮子”对口应急保障基地建设

2021年01月28日16:49 来源：吉林日报

为扩大温室蔬菜生产规模，增加重点疫情防控地区“菜篮子”产品市场供应，让城乡居民吃上“放心菜”，近日，省农业农村厅依托59家省级“菜篮子”科企融合示范基地，全面启动“菜篮子”对口应急保障基地建设。

扩大设施蔬菜生产。省农业农村厅筹措安排专项资金，重点支持长春、通化、松原等地扩大本地设施蔬菜生产规模，引导农民抢种补种小白菜、菠菜、芹菜、油麦菜等速生叶类菜，快速补充地产新鲜蔬菜供应。同时，对销往疫情防控重点地区的“菜篮子”应急保障基地生产主体进行补助，引导蔬菜生产企业、合作社就近就便优先保障疫情防控地区“菜篮子”市场供给。

开展生产技术指导服务。依托省蔬菜花卉研究院设施蔬菜生产方面专家队伍，与各应急保障基地生产主体建立科企融合常态化联系，开展点对点精准技术指导服务。各地农业农村部门加大对应急保障基地的技术支持力度，安排人员深入生产棚室现场开展技术指导活动。

加强“菜篮子”产销协作。通过手机微信、官方网站等及时发布全省“菜篮子”对口应急保障基地主要蔬菜品类、本茬口产量、生产主体联系方式等信息，指导长春、通化、松原等农业农村部门主动对接各应急保障基地，建立完善应急保障协作机制，引导基地优先保障疫情防控重点地区“菜篮子”市场供应，确保遇有突发情况能够产得出、运得走、供得上。（记者闫虹瑾）

(责编：李轶群、许晓华)


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