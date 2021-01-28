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沈阳对企业排污实行差异化管控

2021年01月28日16:33 来源：辽宁日报

记者1月26日获悉，在沈阳市生态环境局的指导下，华晨宝马汽车有限公司积极申报评级材料，成为省内首家重污染天气应对差异化管控绩效A级企业，在重污染天气应急期间可以自主采取减排措施。公司相关负责人表示，他们将积极履行治污主体责任，不断改进生产工艺，加大治污设施投入力度，严格落实各项环境管理要求，主动采取倡导绿色出行，减少能源消耗等减排措施，最大限度减少污染物排放，为改善沈阳市环境空气质量积极履行企业责任。

华晨宝马成为重污染天气应对差异化管控绩效A级企业，是沈阳市生态环境局增强服务企业意识，全力打造“亲”“清”新型政商关系，助推营商环境建设的一个缩影。近年来，该局严厉打击违法排污行为，不断增强人民群众的蓝天获得感，同时还积极帮助企业查找问题，推进深度治理。

为更好地开展重污染天气应对工作，既切实保护人民群众身体健康，又最大限度地减少对企业生产的干扰，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，沈阳市生态环境局坚持精准治污、科学治污、依法治污原则，按照生态环境部相关要求，指导相关企业围绕装备水平、原辅材料、污染治理技术等9项差异化指标开展绩效分级，在重污染天气预警期间，实行差异化应急减排。

这一举措让环保治理投入少、污染排放量大的企业多减排，让环保治理投入多、污染排放少的企业少减排，切实起到了鼓励“先进”、鞭策“后进”的作用，避免“一刀切”，在促进企业绿色转型发展的同时，减少对“先进”企业生产的干扰。

在防治臭氧污染方面，沈阳市生态环境局还持续推动挥发性有机物治理，组织成立“一厂一策”帮扶小组，对全市200余家挥发性有机物重点排放企业进行一对一深度治理帮扶，送标准、送政策、送专家、送点子，为企业绿色转型发展开“药方”，不断推进企业挥发性有机物有效减排。(记者 陶阳)

(责编：李轶群、许晓华)


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