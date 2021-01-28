河北加大对稳产保供农业企业金融支持力度

日前，河北省农业农村厅与中国建设银行河北省分行联合印发《关于进一步加大对稳产保供农业企业金融支持力度的通知》，发挥双方支农优势，进一步纾解农业企业困难，切实减轻疫情对农业企业经营产生的影响，共同推动农产品生产供应。

通知提出，针对保障市场供应的蔬菜、水果、肉蛋奶等生产重要农产品的经营主体，建设银行实行名单制对接，在符合各项信贷政策的前提下，对相关经营主体实施优惠利率政策；对于经营主体中申请贷款的小微企业，建设银行承担抵押登记费、押品评估费、押品保险费等费用，最大限度降低融资成本。同时，建设银行开通金融服务绿色通道，确保客户经理实时在线，让农村居民足不出村办理在线专享缴费、信贷等便民金融服务。

在维护农业企业生产经营方面，省农业农村厅和省建行共同加强与省农担、省人保的协同合作，快速满足农业经营主体的融资需求。针对农业规模化生产经营，快速创新落地“托管云贷”产品，重点宣传推广面向农户的“裕农快贷（个人版）”，面向农民专业合作社和家庭农场的“地押云贷”，以及面向农村集体经济组织的“裕农快贷（集体抵质押版）”等产品，通过“裕农通”手机APP进行在线测额、授信申请，切实减轻疫情对农业企业生产经营的影响。

通知要求，继续发挥省级“12316”三农热线作用，受理“菜篮子”产品生产供应、农业生产资料供应运输等困难求助问题，依托“裕农通（河北）”乡村振兴综合服务平台，为各类涉农主体提供农资、农产品的线上买卖、物流配送等撮合服务，畅通农产品进城渠道；通过引导商家入驻“线上菜篮子”，解决附近居民日常饮食问题。发挥“裕农通（河北）”乡村振兴综合服务平台优势，推动平台在农村的布放及应用，鼓励农村居民利用平台居家线上办理水电、燃气、话费等缴费项目，积极组织农民居家期间学习平台上的防疫知识课程，推广平台上的“在线诊疗”“心理健康关怀”等内容，积极推广阳光村务，加快村民信息导入，通过线上发布通知公告，及时传达疫情防控的措施和要求。

通知提出，各地在2020年建立的重点支持主体清单的基础上，继续按照蔬菜、水果、中药材、养猪养鸡、渔业养殖企业等类别，筛选在本地区有金融需求和示范带动作用，尤其是带动农户流动资金需求大的经营主体，形成重点支持名单，提供给当地建设银行，实现精准对接，有效解决经营主体融资难、融资贵问题。（记者郝东伟）