深圳北京中医药大学研究院科技储备成果发布会在京举办

2021年1月27日下午，“深圳北京中医药大学研究院科技储备成果发布会”在北京举办。本次活动由深圳北京中医药大学研究院、京深研（深圳）中医药产业发展有限公司共同主办，北京中医药大学、华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称华扬联众）协办。

从左到右依次：北京中医药大学党校办主任傅骞，深圳北京中医药大学研究院执行院长史渊源，北京中医药大学中药学院院长雷海民，北京中医药大学中药学院院长李峰，北京中医药大学科技处处长丁霞，北京中医药大学副校长、深圳北京中医药大学研究院院长刘铜华，北京中医药大学党委书记谷晓红，北京中医药大学校长徐安龙，华扬联众创始人、董事长苏同，北京中医药大学党委常委、宣传部部长张继旺，北京中医药大学生命科学学院院长华茜，北京中医药大学深圳校区建设筹备办公室主任、深圳北京中医药大学研究院理事姜苗、深圳北京中医药大学研究院副院长陆洋。

发布会上，主办方——深圳北京中医药大学研究院执行院长史渊源进行演讲，对深圳北京中医药大学研究院及其投资方京深研（深圳）中医药产业发展有限公司的成立背景、业务范围和合作模式进行了整体说明。据介绍，自2020年11月深圳北京中医药大学研究院挂牌成立至今，在不到三个月的短时间内，合作各方凝心聚力，以研究院和华扬联众旗下京深研为平台，携手洞察市场和消费者需求，触及普通食品、保健食品、化妆品、生物技术、文创产品等多个领域。“这些产品或在前期的基础和临床研究中表现亮眼，或将中医药研究成果与消费热点深度结合，有效填补市场空白；绝大多数成果已获得知识产权或正在申请中，真正做到了产学研深度结合。”

在本次发布会上共推出19项创新性研究成果，涵盖普通食品、保健食品、化妆品、生物技术、文创产品等多个领域。来自北京中医药大学校内外的多位专家学者，分别介绍并展示了深圳北京中医药大学研究院目前储备待商业合作的首期重点项目。

成果转化项目目录（第一批）

为了积极探索并建立更加专业精准的项目推介机制，本次发布会线上、线下同期发布，华扬联众及旗下京深研公司充分发挥自身在数字营销及数据技术的优势，深度赋能中医药研发成果转化和市场推广，抢占市场先机，打破了既往中医药科技成果常见的“酒香也怕巷子深”的窘境。

本次活动由北京中医药大学深圳校区建设筹备办公室主任、深圳北京中医药大学研究院理事姜苗担任发布会主持人。发布会现场邀请了北京中医药大学党委书记谷晓红，校长徐安龙，副校长王耀献，副校长、深圳北京中医药大学研究院院长刘铜华，华扬联众创始人、董事长苏同等人出席；另有来自北京、上海、广州、深圳、香港等地的众多创投风投机构、生物医药相关企业以及品牌运营商的代表，或在现场、或在云端聚首本次发布会，众多专家、学者共同探讨如何充分发挥科技和市场的力量，携手大健康、聚焦中医药，期望合作共赢、共谋发展。

据悉，未来深圳北京中医药大学研究院的科技储备成果发布会将在每年的上下半年分别在北京、深圳轮流举办。“让我们期待其在成果转化、科学研究、人才培养、文化传播等方面发挥更大作用，大有可观，大有可为。”主持人姜苗如是说。