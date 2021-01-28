30岁小伙 一觉醒来听不见了

年轻人加班、熬夜尤其要小心

“一觉醒来觉得‘世界’变遥远，听不见了声音……”30岁的保险销售傅先生（化名）做梦也没想到，一觉醒来突然失去了听力，当他急匆匆赶到医院时，惊讶地发现，候诊中像他一样患突发性耳聋的有好几个。

傅先生是一保险公司销售主管，为了业绩指标，好多天东奔西走，加班熬夜，早上又是很早起床，超负荷工作。“那真是忙得昏天黑地，口干舌燥，回到家一躺下就睡着。真不是一般人能干得了的。”

10多天前的一个深夜，加班后的傅先生突然出现右耳有耳鸣和耳闷感，整个人感觉天旋地转，并伴有恶心呕吐，他以为是疲劳过度，休息一下就好。没想到，次日早上起床还是头晕得厉害，当接电话时发现“世界变了似的，很遥远”，右耳几乎听不见了，他急忙到医院挂急诊。经头颅磁共振检查，排除脑出血及中风等问题后，在耳鼻咽喉科门诊检查确诊为突发性耳聋。

“经过一段时间的药物及高压氧舱治疗后，症状得到了明显的改善，但听力还没完全恢复正常，后期还需要一段时间的巩固治疗。”浙江省人民医院耳鼻咽喉科主治医师刘越徉为前来复查的傅先生介绍了治疗效果，咐其一定要坚持治疗，工作需劳逸结合。

无独有偶，高中生小贾也为此苦恼不已。临近期末，作业较多，学习压力也大，经常学习到凌晨，就寝后在床上也辗转反侧，难以入眠，白天也精神不佳，某日突然出现右耳闷胀感，并有持续性嗡嗡作响，当戴上耳机练习英语听力时，发现右侧耳朵听力竟明显下降了。他赶紧在家长的陪伴下来到医院就诊，检查后确诊为突发性耳聋，经过及时的治疗后，听力总算恢复了正常。

该院耳鼻咽喉科主任苏立众介绍，突发性耳聋是突然发生、病因未明的感音神经性听力损伤。可以是一天之内，也可以是几天听力逐渐地下降。突发性耳聋诊断的一个重要标志是72小时内至少在2个连续的频率上听力损失≥20dB。

任何年龄阶段都有可能出现突发性耳聋，但患病的高峰年龄为40~60岁的成年人。一般认为是内耳出现了问题，通常是影响一只耳朵，双侧突聋的发病率约占全部患者的1.7%～4.9%。一般认为突发性耳聋与病毒感染、内耳血液微循环障碍、头部外伤、自身免疫以及变态反应等密切相关。天冷血管收缩，引起内耳血液微循环障碍等，也是突发性耳聋发生因素之一。

苏立众主任提醒，现在生活节奏快，压力大，熬夜、过度疲劳，很大程度增加了突发性耳聋的发病率。因此工作、学习应劳逸结合，避免过度疲劳和紧张，面对压力要注意调整情绪，同时注意保暖等。如突然出现眩晕、耳鸣、耳闷、听力下降等症状，应及时就医。 （通讯员 宋黎胜 本报记者 吴朝香）