大伯睡觉手舞足蹈 老伴被“揍”出乌青

一睡觉就噩梦连连，梦话说得特别响亮；深更半夜，突然手舞足蹈，枕边人经常被吓醒甚至打醒，有时还被“揍”得身上乌青；一觉醒来，发现自己居然不在床上，而是躺在床底下……10多年来，72岁的林大伯（化名）深受睡眠问题困扰。

经多导睡眠监测，结果发现有几个时间段，睡梦中的他特别不省心，动手动脚、大幅度翻身……好几次差点快要把睡眠检测仪的导线都扯掉了。浙江医院神经内科副主任刘小利主任医师分析，林大伯在睡眠中，肌肉并没有放松，而是把与梦境相关的内容通过动作表演出来，这就是“快动眼期睡眠行为障碍”。患有这种睡眠障碍的人，梦境生动逼真，让人分不清是梦境还是现实；通常出现暴力性或消极梦境，如大声叫喊、骂人、大笑、哭泣、唱歌，抓、咬，拳打脚踢，将床边物件打落，跌落床下等。不仅会影响患者睡眠质量，还可能导致患者及同床者受到伤害；更加不容忽视的是，它有可能是帕金森病（PD）的前兆。

帕金森病是一种常见的神经系统退行性疾病，其运动症状表现为运动缓慢，静止时手、下肢、唇、下颌等处不自主地震颤，肌肉僵直以及姿势平衡障碍等，疾病发展到晚期可至生活不能自理。“快动眼期睡眠行为障碍”是比较特异性的早期非运动症状，临床随访发现，这种患者以后转变成帕金森病的风险5年内约为30%，10年内约为70%。而合并这种睡眠障碍的帕金森病患者运动功能和认知功能减退速度更快，需要受到人们的重视。（通讯员 吴玲珑 王婷）