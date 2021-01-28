某品牌男鞋致癌成分超标8.8倍

1月27日，广州市消委会、佛山市消委会和澳门消委会联合发布的《老人鞋、童鞋比较试验报告》显示，某品牌皮鞋可分解致癌芳香胺染料“联苯胺”超标8.8倍；小叮当、大黄蜂等童鞋检出增塑剂邻苯二甲酸酯超标，长期接触该成分会导致生殖器官畸形。

某女鞋增塑剂超标302倍

此次试验选购样品涉及40个品牌的40款老人鞋产品和33个品牌的36款童鞋产品，老人鞋样品购买单价从79元至399元不等，童鞋样品购买单价从55元至814.2元不等。

化学安全性测试结果显示，40款样品通过了甲醛含量、皮革和毛皮中的六价铬等项目测试。其中，1款标称品牌为“TRUMPPIPE男商务休闲皮鞋”样品的成品衬里（织物）的可分解致癌芳香胺染料“联苯胺”实测值为196mg/kg，超出标准限量要求的8.8倍。该款皮鞋的标称生产商为青岛踏实商贸有限公司。据悉，可分解致癌芳香胺染料即人们常说的“禁用偶氮染料”，在特殊条件下会分解产生致癌芳香胺，引起病变、癌症。

同时，有8款样品未能通过邻苯二甲酸酯项目测试。标称浙江乐麦科技发展股份有限公司生产的丝丝愫sesoFo女鞋，邻苯二甲酸酯检出值最高，达30.3%。邻苯就是人们通常说的增塑剂，该指标参考限量值为≤0.1%，该款女鞋超标302倍。

小叮当、大黄蜂也检出增塑剂超标

此次试验的36款童鞋产品，由广州、澳门消委会工作人员分别在广州、澳门商场及各大电商平台上随机购买。专家表示，儿童足部非常娇嫩，又处在骨骼发育期，童鞋的好坏可能会对儿童的生长发育造成影响。测试结果显示，童鞋排名前3名分别为NIKE少年鞋、回力WZ(JS)-0012型童鞋、Dr.Kong（江博士）童装运动鞋。

据介绍，36款童鞋样品中，也有4款样品未通过邻苯二甲酸酯测试，涉及小叮当、大黄蜂等品牌。广州检验检测认证集团有限公司工程师岑良荧称：“长期接触此成分会导致生殖器官畸形。”

此外，还有3款童鞋样品衬里和内垫摩擦色牢度未能达标，脱落的染料分子或重金属离子可能会被人体吸收。包括ZARA男童鞋、巴布豆BOBDOG男/女透气网童鞋在内的3款样品未能通过此项测试。

广州市消费者委员会副主任张开仕提醒，尽量选择标识齐全的鞋子。“后跟和前部包头不宜过软，易造成脚部扭伤；太硬则影响穿着舒适度，行走易疲劳。闻一闻鞋子有无异味，若有明显刺鼻气味的，切勿选购。”（记者马灿、通讯员穗消宣）