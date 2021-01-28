国家药监局：凯捷染发膏（橙色）等20批次化妆品不合格

人民网北京1月28日 （董童）今日，国家药监局于官网发布的《关于20批次不合格化妆品的通告》提出，在2020年国家化妆品监督抽检工作中，经云南省食品药品监督检验研究院等单位检验，标示为肇庆市凯捷科技有限公司等生产的凯捷染发膏（橙色）等10批次染发类产品，广州瑞宸生物科技有限公司生产的丽兰美姬水能量补水面膜等3批次面膜类产品，广州市花都区芙莉思化妆品等生产的樊文花保湿防晒乳SPF30PA+++等2批次防晒类产品，广州市天之鸿化妆品有限公司等生产的5批次烫发/脱毛类产品不合格。

通告显示，相关企业违反了《化妆品卫生监督条例》等法律法规的规定。国家药品监督管理局要求广东省、江苏省药品监督管理部门核实后，依法督促相关生产企业对已上市销售的有关产品及时采取召回等措施，立案调查，依法严肃处理；要求云南、江西、安徽、山东、西藏、上海、青海、四川、浙江、甘肃、江苏省（区、市）药品监督管理部门责令相关经营单位立即采取下架等措施控制风险，对发现的违法行为，依法予以查处。上述省级药品监督管理部门自通告发布之日起3个月内公开对相关企业或者单位的处理结果，调查处理情况及时在国家化妆品抽检信息系统中填报。

《通告》要求，各级负责药品监督管理的部门应当加大对《化妆品监督管理条例》的宣贯力度，督促化妆品生产经营者落实质量安全主体责任，认真履行《化妆品监督管理条例》规定的各项义务，保障公众用妆安全。

附：20批次不合格化妆品信息