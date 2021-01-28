热词：滚动　公立医院高质量发展案例　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

广州：确保春节期间市场供应稳定 生活必需品不停供

2021年01月28日10:53 来源：南方日报

1月27日，广州举行春节期间市场供应保障及促消费活动专题新闻发布会。广州市商务局党组成员、副局长林国强介绍，广州在做好疫情防控的同时，确保春节期间市场供应稳定，主要的生活必需品不停供、不断档、不脱销。

猪肉方面，已与清远、湛江、阳江及湖南、河南、贵州、云南、广西、福建、海南等地对接，可确保广州生猪日均屠宰量在1.3万头左右；生鲜蔬果方面，目前各类水产品已大量上市，黄沙水产市场日交易量已超过500吨，预计在大年二十九和大年三十进入交易高峰期，届时将按照平日交易量的两倍备货。

据不完全统计，重点企业的大米、面粉等粮食库存约18万吨，猪肉、禽类库存约7.5万吨，均超出全市社会日需求量30倍以上，再加上政府储备量可满足广州2000多万人口50天的食用量。

林国强透露，广州正鼓励560多家肉菜市场春节期间坚持营业，确保开档率达七成以上。重点商超今年春节商品储备量会比往年增加30%以上，希望市民不抢购、不囤积，合理消费。（记者/黄舒旻 吴雨伦 见习记者/钟晓宇）

(责编：许心怡、许晓华)


推荐阅读

坚持锻炼膝关节，这个冬天拒绝“打软腿”  相信很多人都有过这样的经历，正常走路的情况下偶尔会感觉到膝盖部位酸软，没有受到任何外力的影响下，好像要摔倒一样，这就是生活中经常说的“打软腿”“膝盖打软”。 【详细】

冬季“囤肉”真的能抗寒吗？真相在这里！  “冻死了，我要囤肉抗寒”“长胖是对冬天最起码的尊重”……只是，“囤肉”真的能抗寒吗？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn