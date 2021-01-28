家里熏醋 真的可以杀菌防感冒？

最近，杨琼时常在家能闻到一股酸味儿，一问究竟，原来是妈妈在家熏了醋，她说这样做可以杀菌消毒，还可以预防感冒。对此，杨琼不解地说：“天天喝醋效果岂不是更好？”在家里熏醋，真的可以杀菌防感冒吗？

隔段时间就要熏一次

“我以前最喜欢吃醋了，现在看到醋就想到熏醋的那股味道，很不舒服。”记者近日联系上杨琼时，她还因前一天回家闻了熏醋的气味儿，有些没返过劲儿来。

杨琼口中的“熏醋”，就是自己的妈妈的“成果”。两个月前，27岁的杨琼从成都回到重庆工作，和父母居住在九龙坡区陈家坪附近的老房子里，“不知道我妈从哪里得知的熏醋可以杀菌消毒，半个月一大熏，几天一小熏。”杨琼说，妈妈每次大熏时，会用电饭锅熏，一次要熏掉半瓶醋。不仅如此，还隔几天就在家里的加湿器里倒一点醋小熏一下。

被子都是一股酸味儿

“不但经常在家熏醋，每次熏的时候她还把门窗关得严严实实的。比如熏卧室的时候，她就在客厅干活，熏好后还要关着门密闭一段时间，才换另一间房间去熏。”杨琼说，刚熏完醋的那一两天，弄得家里的被子都是一股醋味儿，晚上睡觉都不舒服，“还好衣服挂在柜子里，第二天气味儿就散去了，不然我就成了‘一瓶行走中的醋’。”

“从没听说过醋还有消毒杀菌的神奇功效，天天喝醋效果岂不是更好？我也在网上查了不少资料，很多都说熏醋没有消毒杀菌的效果。但我妈却觉得每次熏醋之后感觉很不错，这个冬天都没有感冒。”杨琼觉得，妈妈这完全是心理作用。

专家说法

熏醋不能预防感冒 反而可能刺激呼吸道

熏醋真的能消毒杀菌，防感冒吗？记者就此采访了重庆大学附属肿瘤医院中医肿瘤治疗中心副主任医师陈红。她表示，醋酸有一定的杀菌效果，但食用醋的醋酸浓度都很低，熏醋就自然达不到消毒杀菌的效果，也不能预防感冒。反而，熏醋一般刺激性气味儿都比较大，还可能刺激呼吸道，特别是本身就有呼吸系统的疾病，比如慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿等还可能会诱发出疾病。

冬天人们以为室外比较冷，于是在家就把门窗关得严严实实，保证室内温度，来预防感冒，其实这也是一种误区。陈红表示，人体在新陈代谢的过程中会产生很多化学物质，从呼吸道排出的就有140多种，一直关紧门窗，空气当中就会有大量的细菌、病毒、二氧化碳等，不通风就更容易感冒。因此，一般家庭早晚家里都要开窗通风，每次通风时间至少要半个小时。另外，冬天预防感冒，要适量的多喝水、多运动，运动后衣服汗湿之后要立马更换。

新闻延伸

专家教你冬季从头到脚养生

冬季，我们不仅要预防感冒，更应该注意养生，该如何养生才是正确的呢？对此，重庆大学附属肿瘤医院中医肿瘤治疗中心主任王维有一些小建议：

1.头部注意防风，但保养不宜过暖。睡觉时不可卧于有风之处，特别是头不能冲着门窗有小隙漏风处，以免脑部伤风，洗完头发后要及时吹干。另外，头也不宜过暖，头部的血液流动完全可以达到调节人体热量的作用，特别是对于儿童来说，不能过分保护，要锻炼身体的抗寒能力。而对于免疫力较低的中老年群体外出时，可以佩戴厚薄适中的帽子和围巾。

2.多吃养阴滋润食品，少吃咸食。冬天气候干燥，人的皮肤黏膜水分蒸发加速，于是出现皮肤干涩、鼻燥、唇干、咽痛等秋燥现象，可以通过食疗达到滋阴润燥的作用，如银耳、百合、梨子、甘蔗、薏仁、牛奶、白菜、萝卜均是冬季滋阴润燥佳品。另外，冬季尽量少吃咸食，适当多饮水。

3.泡脚不要超过20分钟，水温45℃左右即可。泡脚可以刺激足部穴位，从而使身心放松，有助于缓解身体的疲惫，改善睡眠质量。但是，泡脚时间并不是越长越好，长时间泡脚会出现头晕、皮肤干燥等不良反应，一般泡脚时间最多不要超过20分钟，以脚背泛红，微微出汗为宜，最好不要出大汗。冬天泡脚的水温保持在45℃左右即可，水温过低达不到应有的效果，水温过高人体无法耐受，糖尿病患者脚部皮肤不敏感可适当降低水温，避免烫伤。另外，心脏病、心功能不全者、低血压者、常头晕者等人群不适宜长时间泡脚。热水导致全身血管的扩张，可能会引起心脏及大脑等重要器官缺血、缺氧，会增加发病风险。

4.颈肩腰部保养要注意。睡觉时枕头高度以颈部平直为宜，不要躺着看书、看电视；避免长时间低头工作，久坐者最好2～3小时起身活动10～20分钟，或者每隔半小时抬头、伸脖，做做扩胸运动。久坐时,可在腰部垫一个小枕头，维持腰椎正常生理曲线,以减少对腰间盘的伤害。(来源：重庆晚报)