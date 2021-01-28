近视镜时摘时戴行不行

专家：中南大学湘雅医院眼科副主任医师 王 华

近视眼患者普遍相信，既然佩戴了眼镜就应该一整天都戴着，经常摘眼镜看东西会加深近视；还有的人在看书、玩手机等能看清的情况下会摘下眼镜，而且几年下来眼镜度数也没有加深。眼镜到底应该一直戴着，还是可以时摘时戴呢？

近视眼看不清远处物体的原因，是眼球太长或调节力过强，平行光线通过屈光间质聚焦在视网膜之前。眼镜通过镜片的光学作用，使物体反射的光线进入眼球后，聚焦到视网膜上，达到改善视力的目的。近视的人看物体，离眼越近，睫状肌的调节作用就越强，但长期如此容易引起视疲劳。这种状态不缓解，眼外直肌长期压迫眼球，导致眼球前后径继续加长，近视度数逐步加深。因此，佩戴合适的眼镜不仅能提高视力，还能减轻视疲劳。

普通的近视眼，视力相对稳定，有的人习惯除了洗澡、睡觉都戴着，也有的人习惯只有在有需要的时候才戴。无论是哪种习惯，只要自己眼睛舒服不累都可以，没有严格界定。但600度以上的高度近视，特别是超过1000度的超高度近视，建议还是要长期佩戴眼镜。高度近视患者眼轴拉长，如果视力不矫正，容易引起一系列的眼底病变，如视网膜开裂脱落、视网膜血管病和眼底营养障碍等。

儿童近视超过50度就应该佩戴眼镜，而且不建议经常摘下来。对于成年近视眼患者来说，看远处的东西是必须要戴眼镜的。中老年人眼睛调节能力下降，有些出现老花眼，看近处须摘下近视镜才能看清，可以遵循舒适、清晰、眼睛不累这样一个原则。

对于近视眼患者，关键的还是注意眼睛休息。一是减少用眼时间，减少强光刺激，用眼1小时休息10~15分钟，站在窗户前往远处看；二是中药熏蒸、热敷、做眼保健操等；三是多吃含丰富维生素的食物。经常用眼、眼干的人可适当用滴眼液。（谢明霞）