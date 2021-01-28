年前大扫除，别忘家电也需清洁保养

春节前人们大扫除时，多关注扫灰尘、换床单等家务。其实，有很多常用家电也需要“扫除”，却常因想不到、不方便或不知道怎么做而被忽略。有些家电如不定期做清洁保养，会埋下健康和安全隐患。

冰箱：每3~6个月清洗一次。冰箱是长期运行不停歇的，很容易积灰，从而影响散热和制冷效果。如果制冷、保鲜效果下降，食物营养流失加快、易变质，不仅影响口感，甚至可能引发肠道疾病。当冰箱制冷噪音变大，或打开时能闻到怪味，都说明其需要清洁保养了。

1.每3~6个月断电清洗一次，夏季适当增加频率。清洁时要先断电，把食物取出，然后用刷子等小工具进行除霜，最好将内部缝隙的冰渣、水渍也去除，否则再次使用时又会迅速结霜。清洁时力度不要过大，以免损坏内壁或零部件。

2.除霜后，用软抹布蘸上冰箱清洁剂，将内壁擦拭一遍，然后再用清水擦拭一遍，最后擦干或晾干。

3.冰箱里的收纳盒可直接用水浸泡去除冰渣、食物残渣等脏东西，然后擦拭干净。对于易藏污纳垢的冰箱密封条，可以混合白醋和牙膏，兑些水，浸湿纸巾来擦净。

4.平时注意及时清理冰箱中过期、变质的食物，避免污染冰箱内环境。

洗衣机：至少一个月清洁一次。一般洗衣筒都有两层筒壁，之间形成夹层。洗衣机内环境潮湿，时间久了夹层里便会滋生、附着大量污垢。洗衣机进水管处常年有水，细菌和霉菌会在潮湿管壁上大量生长，容易通过水流进入洗衣机。另外，衣物清洗后脱落的碎屑以及水中沉积污垢都难以彻底排出，残留在洗衣机内都会滋生细菌。时间长了，会感觉衣服怎么都洗不干净，或总能闻到一股霉味。

1.一般波轮式洗衣机至少一个月洗一次。在夏季或人口多的家庭，清洁频次需相应提高。滚筒洗衣机或免污式洗衣机可适当降低清洁频率。

2.建议用专用洗涤剂清洗洗衣机，有些洗衣机还有自清洁功能，遵循说明书使用即可。

3.洗衣机正面下方有个“小门”是排污口，衣服上的毛絮、泥沙、碎屑等都会堆积在这里，最好2~3个月打开清理一次。

4.洗衣机平时最好放在家中通风处；衣物洗完后马上晾晒，不要放在洗衣机内不管；洗后打开洗衣机盖，让残留水分挥发。

抽油烟机：6~12个月彻底清洁。抽油烟机需要清洁时，最直观表现就是噪音变大、除油烟效果下降。我们每天做饭都要用抽油烟机，油污堆积会导致吸力减小，油烟清除不彻底，伤害人体呼吸道。如果过多油污粘在机器上，做饭时容易被引燃，火灾风险很大。

1.根据使用频率，最好每6~12个月请专业人士上门彻底清洁。不建议个人拆卸清洗抽油烟机，以免碰坏线路或零部件，影响使用，埋下安全隐患。

2.平时可以定期用清洗剂擦拭表面，尤其是出风口表面，避免油垢堵塞。

空调：每月简单清洁，一年请专业人士彻底清理一次。空调运作时，空气进入室内机，冷凝生成水珠凝结在换热器上，空气中的灰尘、细菌等也会粘在潮湿表面上。潮湿环境和积尘为微生物滋生繁殖创造了条件。有时人们闻到空调排出异味，就是被细菌微生物污染的空气，吸入后会危害人体健康。有些空调灰尘积累太多，导致运行迟钝或出现卡顿等现象，噪音也会增大，影响睡眠。

1.平时，可购买专门的空调清洗剂，如果一年四季都要用，最好每月简单清洁一次。

2.大多数家庭空调使用高峰在夏季，最好在结束使用后请专业人士彻底清理。这样等到来年再次使用时，只需简单清洁即可。

3.长久不用的空调初次使用时，先要开窗通风，保证空气流通。