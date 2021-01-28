白衣战士，我衷心地谢谢你

石家庄疫情发生以来，数以万计的医护人员不惧病魔，舍小家顾大家，全力以赴投入抗疫第一线，以生命赴使命、用挚爱护苍生。为了感谢这些“最美逆行者”，连日来，全市街道社区、居民、单位等通过多种方式，向奋战在抗疫一线的广大白衣战士致敬。

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72个生日蛋糕送亲人

“祝你生日快乐，祝你生日快乐……”1月27日，温馨的生日祝福歌在新华区合作路街道的防疫一线响起，打破了连日来紧张而繁忙的工作氛围。

当天，合作路街道联合新华区总工会为辖区防疫特殊岗位的郎永珍、张华、麻超、郭鑫泉4位医护人员和牛晓伟、张艳、王芳、王家煜、仇宏坡等5位一线工作人员送去了生日蛋糕和真挚祝福。

连日来，新华区总工会在辖区各街道开展了关爱一线人员暖心送蛋糕活动，陆续为在石岗街道、北苑街道服务的医护人员送去了一份份温情十足的祝福，感谢这些“最美逆行者”坚守一线的奉献精神，共祝一月出生的“亲人”们生日快乐！

“感谢区总工会、街道工会的关心关怀，我们一定不辜负党和政府的期望，坚守到底，共克时艰，打赢这场疫情防控歼灭战！”接过这一个个充满爱意的生日蛋糕，医护人员都心怀感激。

1月27日，记者获悉，新华区总工会目前已为防疫特殊岗位的医护人员等送去生日蛋糕72个，该活动还将持续进行。值得一提的是，辖区爱心企业也纷纷为抗疫一线的医护人员送关爱。前不久，万兴楼酒店联系联盟路街道，为该辖区一线工作人员送去170份爱心饺子。“这些饺子都是纯手工包的，薄皮大馅，有猪肉大葱、素三鲜、韭菜鸡蛋、茴香鸡蛋等，真是暖胃又暖心！”吃到这些连夜赶制的爱心饺子，医护人员感动不已。

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你我“心连心”

“作为街道党工委，我们有责任有义务守护好他们的孩子，传递人间大爱与温暖！”日前，新华区西三庄街道党工委一行人来到西三庄卫生院，慰问核酸检测的医护人员，为他们送去了日常生活物资、消毒液等，党工委书记韩广超还将心连心服务卡交到卫生院院长刘毅武手中。

据介绍，心连心服务卡里有辖区每一位医护人员的姓名，按照就近服务的原则调配，由各村居“一对一”对医护人员的家庭进行服务，“我们希望通过这种形式，能够为医护人员的亲人们送去一份关爱、一份温暖，为前方送去一份安心、一份信心。”韩广超说，此次共发出心连心服务卡32张。

刘毅武感谢街道领导对该院医护人员的关心和对其家人的关爱，“在疫情面前，我们无所畏惧，听党的话，困难面前，我们万众一心，同舟共‘冀’，共克‘石’艰。”

同时，西三庄街道小安舍村第三次核酸检测采样顺利完成后，也为医护工作者发放了“心连心服务卡”和慰问品，感谢他们连续三次参加小安舍村的核酸检测采样任务。

“医护工作者义无反顾、冲锋在前，用实际行动阐释了‘敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆’的职业精神，为打赢疫情防控歼灭战做出了贡献，这种精神值得我们学习和弘扬。”小安舍村党总支书记王新峰代表2700多名居民向医护人员表示感谢。

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为“最美逆行者”理发

从1月26日开始，裕华区建华南街道美苑社区组织开展了“关爱‘最美逆行者’，让我给您理个发”公益活动。

当天，在美苑社区所辖的梧桐南苑小区，中心广场临时搭建起一个简易理发室。理发室内，社区爱心理发师正娴熟地挥舞着手中的剪刀，为坚守抗疫一线的志愿者们理发。

记者注意到，不论是理发师还是理发者，大家都统一佩戴口罩，保持安全距离。同时，每次理发前，理发师还会用酒精对剪刀、剃刀、梳子等理发工具逐一清理消毒，避免交叉感染。不一会儿，在爱心理发师的巧手下，理完发的志愿者都变得神清气爽、帅气十足。

1月27日，美苑社区党总支书记、90后李鑫告诉记者，此次疫情发生以来，美苑社区联合“一联双促”单位、党员、居民组成的抗疫精准支队逆行而上，舍小家为大家，已经连续20多天不分昼夜地坚守在社区疫情防控第一线。

如何理发这件在平日里看似平常的小事，却在疫情防控期间成了一件有难度的“烦心事”。社区在了解到这一情况后，积极招募爱心理发师，为奋战在一线的“最美逆行者”免费理发，给他们提供既方便又暖心的专属服务。

同时，此次活动也面向辖区所有奋战在抗疫一线的医护工作者，“医护工作者如果有需要，可以随时给我们居委会打电话。凡是住在我们居委会辖区的医护人员，我们提供上门服务。”

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童言童语送祝福

“听我说谢谢你，因为有你，温暖了四季；谢谢你，感谢有你，世界更美丽……”2021年伊始，疫情来袭，许许多多的医护人员逆行而上，坚守一线，以生命守护生命，令人敬佩。1月26日，家住新华区东焦街道永泰街社区、在中华大街小学读二年级的樊鈡禹同学，用饱含深情的真挚童声，演唱了一首脍炙人口的《听我说谢谢你》，并录制成视频发至网络，以此方式向奋战在抗疫一线的广大白衣战士致敬。

此次疫情发生后，小鈡禹也积极响应号召，自觉居家不出门。其间，在小区做核酸检测采样时，他看到许多身穿防护服的医护人员在寒冬腊月忙碌的身影，特别感动，“我给叔叔阿姨唱首歌，给他们加加油鼓鼓劲吧！”

小鈡禹不仅录制了这段歌曲视频，还制作了一幅图文并茂的手抄报。他让妈妈一定把视频发给医生阿姨看。在做完核酸检测采样后，他还把手抄报送给了为他做核酸检测的医生阿姨，“谢谢您，石家庄加油，河北必胜！”医生阿姨接过这份礼物，激动得眼圈红了。

采访时，新华区东焦街道办事处工作人员刘焕亭告诉记者，疫情发生以来，数以万计的医护人员不畏困难、不惧病魔，用行动诠释了救死扶伤、医者仁心的崇高精神。住在辖区的不少小朋友看到这些“大白”忙碌的身影后，自发制作了视频、手抄报等，用稚嫩的语言和真诚的文字向所有“最美逆行者”致敬。

同时，为了让医护人员安心工作、解决他们的后顾之忧，该街道党工委还通过发放心连心服务卡、建立服务联系群等方式，为医护人员提供力所能及的帮助，尽全力为他们做好后勤保障服务。

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我们携手共抗疫

“您们也辛苦了，让我们携手共抗疫，打赢此次疫情防控歼灭战。自疫情发生以来，河北中医骨病医院在辖区相继开展了爱心捐赠活动，将该院多方努力筹集的一批防疫物资，送给同在一线奋战的社区、公安、城管、兄弟单位等机构的抗疫人员。

疫情发生后，河北中医骨病医院积极响应上级号召，配合相关部门迅速行动，连续数次圆满完成区防控指挥部及疾控中心紧急安排的核酸采样和检测任务，以决战决胜的姿态全力打赢这场疫情防控歼灭战。

疫情当前，河北中医骨科医院党支部心牵同在一线奋战的兄弟单位。近日，该院相关领导到高新区退役军人服务中心、高新区城市管理综合执法大队、长江街道办事处、留村党支部、韩通村党支部等单位走访慰问，送去方便面、水果以及该院自制的防疫艾柱、中药茶饮等生活用品和防疫物资。

“疫情当前，虽然我们岗位不同，但都是奋战在抗疫一线的勇士，我们相互鼓励，携手同心，共同筑牢抗击疫情的坚固防线。”该院相关负责人表示。（首席记者 杜慧）