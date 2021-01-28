疫情之下，更应抓好院感防控

新冠疫情暴发以来，武汉、青岛、北京、石家庄等地都发生过院感事件。医疗机构不仅是治病救人的地方，同样是各种细菌病毒集中甚至传播的地方。疫情期间一旦发生院感，更易造成大范围传播，且几起事件暴露出的院感问题皆为此前一再强调的老问题，急需引起各级政府和医疗机构的高度重视。

首先，院感事件暴露出部分医疗机构对院感重视程度不高，管理较乱。由于一些医疗机构负责人平时缺乏对院感防控的正确认识和重视，甚至认为院感是小概率事件，导致对院感工作的人财物投入不够，相关技术也跟不上。还有一些医疗机构和科室认为院感防控只是院感科的工作，其他科室大多不重视，内部沟通协调更是不畅。

其次，院感防控宣传培训教育不够，员工普遍缺乏防控意识。笔者近日与一家传染病医院负责人交谈时了解到，该院医务人员平时多埋头临床业务，对《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《医院感染管理办法》以及院感防控方面的有关规定并不熟悉。

再次，院感防控制度措施不健全，缺乏重大疫情下院感防控预案及演练。一些医疗机构院感防控制度不健全，缺乏操作性强的方案预案。“非典”之后，虽然我国也发生过人感染禽流感等疫情，但因影响面比较小，并没有引起医疗机构的足够重视。2020年下半年疫情缓解后，相当多的医疗机构并未及时补齐院感防控短板，甚至认为疫情可能过去了，放松对院感的管理。

最后，大部分基层医院都没有设置专门的院感管理部门。有的虽然设置了院感科，但工作人员大多没有经过专业培训，也很难协调医院内部科室的工作。院感防控工作做得如何，重点部位是否进行终末消杀、效果如何等，缺乏必要的监测。加之有关行政部门平时疏于对院感防控工作的督导检查，使院感工作大打折扣。

面对新冠肺炎疫情这样重大的疫情，院感防控显得尤为重要和紧迫。当务之急，一是提高认识，加强卫生健康系统全员院感防控知识培训，把有关规定和要求转化为全体员工的行为习惯；二是建立专门的院感防控领导小组，由医疗机构主要领导担任组长，相关职能部门（医疗、护理、医技、行政、后勤）负责人作为成员，负责院感防控并督促落实；三是在院感防控方面，把国家有关法律法规、操作规范和指南变成医疗机构的实际管理措施，特别是根据不同工作场景，制定出有针对性的操作规程；四是细化考核标准，实现院感防控的制度化、规范化、流程化、科学化，切实有效防止院感事件的发生。