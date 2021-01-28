石家庄：“120”急救专线处置电话4.15万个

“120”是院前急救的生命线。疫情期间，"120"的工作与以往相比有什么不同？能不能保障群众安全、快捷的急诊需求？市急救中心主任徐勇介绍了这方面的情况。

石市突发疫情以来，为了妥善应对院前急救各项医疗救治转运工作，石家庄市急救中心实行了“两个专班”独立运行的运转模式，分别应对新冠肺炎疫情相关病例的救治转运和市区日常急救服务出诊工作。

在疫情防控救治转运方面，石市共投入院前负压急救车辆31辆、一线医护人员约200余人，陕西省、河南省、天津市以及河北省内的邯郸市、保定市、廊坊市、唐山市、衡水市，陆续支援石市70辆负压急救车、一线医护人员和指挥调度人员300余人。目前，石市的疫情防控形势逐步向好，天津市、河南省、陕西省等援石医疗队伍已陆续撤离。

在日常急救服务出诊方面，石市市区共设有日常院前急救站点33个，配备普通型急救车辆55辆，一线医务人员400余名。自1月2日至今，“120”急救服务专线共处置呼救电话4.15万个，日呼入量由平时的日均600余个骤增到疫情期间的日均1800多个，单个电话处置时长由平时的1分钟以内，延长到平均3分钟。除了指挥调度市区“120”院前急救单元完成日常急救服务出诊外，还主要解答了市民关于疫情期间的医疗需求等各类咨询和疑问。出诊量由平时的日均260余次，增加到日均500余次。为了积极应对疫情，市急救中心及时启用了一线预备队伍，增加了急救车辆及医务人员，努力确保疫情期间日常急救工作平稳、安全运行。

在医疗安全方面，为了更好地落实院感防控和医务人员个人防护的各项要求，市急救中心开展了全员感控培训，规范了穿脱防护服和人员车辆洗消操作流程，落实了负压急救车辆设备采样检测以及全员定期核酸检测等工作，确保一线医务人员防护到位，确保患者的安全转运。此外，石市分别在市人民医院、市三院、市五院建设了3所负压急救车辆及人员临时清洗消毒站，这些清洗消毒站的建成，将有效加快急救车辆和医护人员感控消杀的工作进度，直接提升院前急救服务的出诊效率。

徐勇表示，随着石市疫情防控形势的向好，院前急救工作的重点也由前一阶段的以各类病例转运为主，逐步转移到满足藁城区、市区隔离点以及社区居民的急危重症院前救治需求上。由于任务的多样化，以及完成任务后感控消杀的需要，客观上造成了石市急救资源的超负荷运行。市急救中心将合理调配一线车辆和医护人员，确保日常急救服务的安全、有序、高效运转，全力以赴满足急、危、重症患者的急诊需求。市民在拨打120时，请向指挥调度人员说清姓名和地点，简要地说明相关的病情，更重要的是要保持电话的畅通，确保急救人员能够更快地到达。（首席记者 李惺）