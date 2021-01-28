重庆市铜梁区：围绕重点认真履职抓好常态化疫情防控

近期，重庆市铜梁区市场监管局认真履行职责，聚焦3个重点，扎实抓好常态化疫情防控。

铜梁区市场监管局聚焦重点领域，全覆盖监督检查，强化质量监管，做好“菜篮子”“米袋子”“果盘子”等食品和口罩等药械的质量安全监管；强化价格监管，做好保价稳供工作，强化口罩等防控物资和居民生活必需品等重要民生商品的价格监测；畅通维权渠道，做好与疫情相关的消费投诉举报，及时分析研判并发布消费警示。

同时，铜梁区市场监管局聚焦重点场所，全方位风险管控，强化农贸市场管理，已全面取缔77家活禽宰杀经营单位并防止反弹；加强零售药店管理，目前已上报“四类”药品购药人员6.35万人次，暂未发现违规情况；加大食品经营单位管理力度，坚持场所消杀、用餐人员间隔入座、使用公勺公筷等。

铜梁区市场监管局还聚焦进口冷链食品，全流程溯源跟踪，实行清单化管理，推广使用“渝溯源”，开展预防性消毒，截至目前，约200吨冷冻食品安全进入市场。（吕 倩 谢旺江）