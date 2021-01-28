四川省绵阳市安州区：采取有力有效措施保障特殊食品安全

为进一步净化特殊食品市场，规范市场经营秩序，近期来，四川省绵阳市安州区市场监管局重宣传、强指导、严监管、畅诉求，切实做好特殊食品安全监管。

安州区市场监管局扎实开展特殊食品安全宣传进商超、进学校、进社区、进乡村活动，一方面向特殊食品经营者宣传《食品安全法实施条例》等法律法规和设立特殊食品专区专柜销售的必要性，督促经营者必须履行食品安全主体责任；另一方面现场发放保健食品、婴幼儿配方乳粉选购知识手册2000余份。

同时，安州区市场监管局认真开展特殊食品专区专柜经营质量提升行动，指导商超、母婴店、药店、农村食杂店等经营户，正确设立特殊食品专区专柜、制作专区专柜牌匾和警示语。

他们还扎实开展特殊食品安全检查，重点检查是否设立专区专柜、索证索票是否齐全、许可经营范围是否规范、是否存在虚假宣传、广告等，严厉打击未经许可经营特殊食品、将特殊食品与药品和普通食品混放销售、未履行进货查验义务、虚假宣传等食品安全违法行为，立案查处1起无证经营保健食品案，处罚没金额17800元。

安州区市场监管局还畅通12315投诉举报平台，充分发挥消费者维权服务站作用。在各食品经营店内张贴12315投诉举报电话，做到有诉必受、有案必查，切实保护消费者的合法权益。（雍小芳 记者龚志伟）