云南省昭通市：突出重点狠抓落实保障医疗器械疫苗安全

针对当前的疫情防控形势，云南省昭通市市场监管局认真贯彻落实疫情防控部署要求，突出重点，狠抓落实，全力抓好疫情防控期间药品医疗器械疫苗监管工作。

据了解，昭通市市场监管局以疫情防控用药品、医用防护服、医用口罩等为重点，组织开展专项整治，重点检查进货渠道、进货查验记录、销售记录等，督促零售药店认真做好购买发热咳嗽药品人员信息登记工作。

昭通市市场监管局加强与昭通市卫健、工信、公安等部门协作配合和信息交流，严厉打击制售假冒伪劣药品医疗器械和借“疫情防控”之名破坏药械市场秩序的各类违法犯罪行为，切实保障药品医疗器械质量安全和市场秩序规范。2020年12月底，该局组建两个工作组对昭阳区范围内的零售药店进行了全覆盖检查，立案查处违法经营中药材案件1件。通过今年1月7日的“回头看”情况来看，零售药店落实疫情防控措施情况较好。目前其余10个县（市）市场监管局已对本辖区范围内的零售药店进行了全覆盖检查。

昭通市市场监管局严格贯彻落实市指挥部部署要求，认真履行疫苗管理职责，切实抓好疫苗接种监管。近日，重点针对零售药店是否严格要求顾客扫健康码、戴口罩、测体温，药店工作人员是否将戴口罩、测体温等防护措施落实落细，药店营业场所是否清洁消毒，药店是否如实登记购买发热咳嗽药品人员信息并上报，含麻等特殊药品复方制剂是否按规定销售，对医用防护服、医用口罩、红外体温计等医疗器械是否执行进货查验、销售记录等制度，疫情防控药品和医疗器械供应是否有保障等情况，该局对部分县区常态化开展疫情防控工作进行督查指导，对发现的问题要求立即整改。

下一步，昭通市市场监管局将加强常态化疫情防控药品医疗器械质量监管，重点检查核实药品医疗器械疫苗进货来源、储存条件及有关产品冷链运输、储存管理情况；督促指导零售药店履行主体责任，健全购买“一退两抗”类（退热、抗病毒、抗生素）药品日报告制度，严格登记核实购买人信息；督促指导药品医疗器械企业制定防控措施，加强健康管理和自我防护，按要求开展经营场所清洁消毒，对顾客进店进行扫码、测体温并记录，做好常态化疫情防控；定期开展“一退两抗”类药品购买人信息登记制度落实情况督查检查，对未严格执行登记管理要求售买“一退两抗”类药品的，严格按照有关规定进行处理，保障信息登记制度落实到位。（苏粲絜）