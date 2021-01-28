85.4%受访者明确表示今年会就地过年

新春来临之际，中国青年报社社会调查中心的记者，实地走访了很多就地过年的小伙伴们。在这个不一样的春节，倾听他们的心声和期盼。

春节的脚步在临近。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》。《通知》要求，疫情高风险地区群众均应就地过年，中风险地区群众原则上就地过年，低风险地区倡导群众就地过年。今年你会怎样过年？

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2025名受访者进行的一项调查显示，85.4%的受访者明确表示今年会就地过年，96.8%的受访者认同就地过年是为疫情防控作贡献。同时，94.7%的受访者认为需要对就地过年的人提供支持和保障。

受访者中，00后占17.1%，90后占41.2%，80后占33.2%，70后6.8%，60后1.5%。76.5%的受访者离开家乡在外工作。

85.4%受访者今年会就地过年

今年32岁的凌峰（化名）老家在新疆，现在和妻子在西安工作生活。他原本预订了腊月二十八回老家的机票，但上周他退了票，跟公司报告了就地过年的安排。

凌峰坦言，作出就地过年的决定，经历了许多纠结，内心也有不安，“父母和女儿都在新疆老家，父母盼着全家团聚，妻子也想早些见到女儿。但想到路上奔波，做核酸、隔离，会有许多麻烦，也会让家人徒增很多担心。所以还是决定不走了，等开春了再把父母接到西安来”。

侯然（化名）的老家在陕西，今年将是他第一次带着妻子和孩子在北京过年。“跟家里老人说的时候，能感受到老人有些失落”。

调查中，85.4%的受访者表示今年会就地过年。离开家乡在外工作的受访者中，86.3%的人会就地过年。

王晴（化名）一家7口人，今年将分别在4个地方就地过年。“我带着孩子在上海过年，老公因为有项目在青岛出差，春节不回来，公婆在河北，我爸妈在湖南。往年年夜饭都是妈妈或者婆婆准备，这次只能自己来做了，虽然一家人不能团聚，但现在平安健康更重要”。

今年27岁的刘静（化名）在北京某私企工作，最近她决定，过年不回老家哈尔滨了。“本来没下定决心，犹豫怎么和家里人说，但没想到打通电话妈妈先开口，让我留在北京过年，还说要给我邮寄红肠”。

刘静以前在国外读书时，春节也不能回家，但她觉得，今年不回家过年意义不同，“现在疫情防控形势比较严峻，就地过年也算是尽自己一份力”。

调查中，96.8%的受访者认同，就地过年是为疫情防控作贡献。

就地过年 94.7%受访者认为需要提供支持和保障

凌峰希望，对于留在工作地一个人过年的人，工作单位可以给一些补助，“或者在安全可控的前提下，组织公司几个人在一起过年，不然一个人过年太冷清了”。

调查中，94.7%的受访者认为，需要对就地过年的人提供支持和保障。具体来看，63.1%的受访者希望完善职工食宿等后勤保障，61.9%的受访者期待工资补贴和过节津贴。

“我和家人留在北京过年，生活还算方便，主要担心老家的老人会不习惯。”侯然说，老人行动不太方便，希望能针对留守的老人提供一些关心和照顾，不让老人过年太孤单，“这样我们子女在工作地过年心里也更踏实”。

王晴告诉记者，老公所在的单位正在部署出差在外人员春节的食宿。“他们住宿条件比较简陋，没法做饭。我觉得对于就地过年的职工，单位要做好后勤保障。如果城市的便民服务能正常运行，春节也会过得更加顺利”。

对就地过年，受访者期待的支持还有：丰富文化娱乐节目供给（45.3%），依托单位、社区开展节日慰问（39.4%），为外出务工人员家庭提供年货物资（37.7%），安排节后探亲和弹性休假（37.2%），以及公园景区等室外公共场所优惠开放（29.3%）等。

1月26日，人社部就业促进司司长张莹表示，人社部等7部门开展了“迎新春送温暖、稳岗留工”专项行动。此外，很多地方采取了针对性措施，如发放资金补贴、租房补贴，为就地过年务工人员发放消费券、减免景区门票、安排文化旅游活动等。

冯蕊（化名）和丈夫都是湖北人，今年他们依旧选择留在北京过年。“春节对我们中国人来说有着特殊意义，不能回家确实心里不太好受。但暂时的分开，是为了等疫情结束了，可以更好地团聚”。（记者 孙山）