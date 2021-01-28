面对疫情新谣言 96.7%受访者都更加警惕

随着冬季气温降低，我国本土疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势。新发谣言也随之而来：新冠疫苗接种开放网站预约、凭社保卡可领疫情补贴、春运被取消、春节燃放烟花能给空气消毒……各类疫情谣言让人防不胜防。面对疫情新谣言，你会如何应对？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1530名受访者进行的一项调查显示，72.2%的受访者遇到过疫情谣言。96.7%的受访者面对各类新发的疫情谣言更加警惕了。当遇到来源不明的疫情消息，71.8%的受访者表示没有官方消息一律先观望。

72.2%受访者表示遇到过疫情谣言

山西的张超（化名）在一家事业单位工作，他对记者说，1月25日凌晨他打开某平台首页，看到一条山西新增确诊病例90例的信息，当时就被吓了一跳，“寻思着这还得了，一下子冒出来这么多”。他觉得这个数字明显有问题，又觉得大平台不至于出现低级错误。

很快，这个信息被证明是谣言。但该平台只是修改了这条信息，并未作出任何解释，这让他对该平台的公信力产生了怀疑。

“多喝茶能杀死新冠病毒、注射疫苗会修改基因……小道消息到处都是，传得有鼻子有眼，让人防不胜防。”90后赵嘉（化名）在北京一家国企就职，他感到，现在经常被真真假假的疫情信息包围着，“谣言涉及春节、饮食、疫苗、核酸检测等方方面面”。

赵嘉认为，处在发达的网络时代，人人都是自媒体，谣言很容易被迅速传播，“现在不是谣言本身让人焦虑，而是谣言不断传播的环境让人感到没有头绪。”赵嘉表示，以前他会比较轻易地相信谣言，如今他都会以权威信源通报为准，不再盲目恐慌。

大学生吴婷婷（化名）也感慨，“有时同一个谣言能够一天更新几个版本。一张聊天截图、一段聊天记录，能被大家在各个微信群、朋友圈转发”。

调查中，72.2%的受访者遇到过疫情谣言，仅11.8%的受访者表示没遇到，15.9%的受访者不确定是不是谣言。交互分析发现，受访00后遇到的比例最高（80.0%），其次是90后（78.0%）。

96.7%的受访者表示，面对各类新发的疫情谣言更加警惕了。70后警惕性最高（98.0%），其次是90后（97.4%）。

当遇到来源不明的疫情消息，71.8%的受访者表示没有官方消息一律先观望，63.7%的受访者会先分析判断内容可靠性，20.4%的受访者会向权威机构求证。

“前阵子听街坊邻居说，县城有人确诊了，第一反应就是特别担心，后来被辟谣是假的，才松了一口气。”60后刘女士对记者说，很多时候并不能分辨消息真假，常让她信疑两难。

发现有人散布谣言，43.7%受访者会告诉身边人别信

赵嘉有天晚上刷微信朋友圈，看到有人发了一条大意为“异地不返乡人员扫码能申请补贴4000元”的消息，还配了一张二维码图片，本人还在底下评论“不是病毒，保真”。赵嘉的第一反应就是假的，“当时我就投诉了，过段时间再打开看，已经显示‘包含恶意欺诈内容，被多人投诉，已停止访问’的文字了”。

80后山东姑娘徐恬怡（化名）说，每看到权威媒体发布辟谣信息，她都会转发给妈妈，让家里人少受困扰。“去年有阵子，喝醋、吃大蒜能消灭新冠病毒的谣言传得沸沸扬扬，我妈就囤了好多醋和大蒜，后来辟谣，我妈说自己白搭功夫和钱了”。

发现有人散布谣言，调查中，43.7%的受访者会告诉身边人别信，42.0%的受访者会立即进行纠正，38.0%的受访者会果断举报，34.4%的受访者会转发辟谣信息，30.8%的受访者置之不理，16.3%的受访者坦言直接拉黑。

75.6%受访者期待严厉打击恶意散布谣言者并予以惩罚公示

赵嘉表示，比疫情更动摇人心的是谣言，谣言治理刻不容缓。“我在网上搜索‘疫情谣言’关键词，能出来很多条各地惩治造谣者的新闻，看得大快人心。”他说，特殊时期，我们不光要与病毒作斗争，还要打击谣言，执法部门不能缺位，“也特别需要媒体及时公布准确消息，维护健康良好的舆论环境。”

张超认为，作为公共平台，首先要做到自身不造谣，其次要把关平台上疫情信息的真实性，同时也有必要对各类谣言进行及时通报。“去年疫情最严重那几个月，微博上每天下午都会定时给用户发私信，推送谣言汇总，提醒广大用户不要轻易上当。那段时间我基本每天都会去看有没有什么新的辟谣。我认为这是一个公共平台应该做的”。

“造谣的人有时故弄玄虚，说‘我这消息源绝对可靠，比官方都早’，企图打消人们的疑虑，鼓惑人心。” 吴婷婷说，“一些人造谣是出于看热闹不嫌事儿大、蹭热度、博关注的心理，是极不负责任、缺少法律意识的表现，需要加大治理力度。而作为信息接收者，要注重加强心理素质，客观冷静地看待分析问题，不能偏听偏信，减少造谣者的可乘之机。”

如何有效遏制谣言？75.6%的受访者建议严厉打击恶意散布谣言者并予以惩罚公示，73.6%的受访者希望权威媒体发挥职责，第一时间核验纠正谣言，52.5%的受访者认为公众要提高自身媒介修养，保持理性、不盲从，52.5%的受访者建议社交媒体以私信、搜索栏等方式公布汇总谣言。

受访者中，00后占17.6%，90后占38.0%，80后占35.8%，70后占6.7%，60后占1.5%。（记者 杜园春）