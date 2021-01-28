91.2%受访者认同就地过年也可以过好年

近期，面对疫情防控形势，各地倡导就地过年。如何在就地过年的前提下过好年？近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2025名受访者进行的一项调查显示，91.2%的受访者认同就地过年也可以过好年，65.5%的受访者会线上拜年。

冯蕊（化名）和丈夫都是湖北人，今年他们再次选择留在北京过年，“虽然去年也没回去，但对比起来，心态完全不一样了。去年这个时候心里很焦虑，现在心里踏实许多”。

调查显示，91.2%的受访者确认就地过年也可以过好年。

最近，冯蕊和丈夫已经开始列年夜饭的菜单，安排春节的活动，“我们陆续从网上采购了很多年货，除夕那天应该会提前买好食材，过年期间尽量在家吃饭。我看有多部电影定档了春节档，如果可以应该会去看看电影”。

“我有个闺蜜跟我情况差不多，也是一个人留在北京不回老家过年了。我们住得比较近，可能春节会在一起过。”今年27岁的刘静（化名）表示，考虑到现在疫情防控形势比较严峻，春节应该会尽量在家，看剧、看节目、打游戏。

侯然（化名）的老家在陕西，今年他将和妻子孩子在北京过年。“以前过年，串门拜年是少不了的。今年只能改成线上拜年了，之前教了父母使用智能手机，可以跟他们视频，也会在家族群里问候亲戚。其他的时间会多陪陪孩子”。

就地过年你会怎么过？调查中，65.5%的受访者会线上拜年，63.0%的受访者会宅家休息，59.3%的受访者会看剧、刷视频。其他的安排还有：锻炼身体（36.2%）、培养兴趣爱好（34.2%）、参与疫情防控（30.3%）、本地出游（26.2%）等。

侯然说，这是他第一次没回老家过年，但他觉得不能团圆只是暂时的，“从去年开始大家为了防控疫情，付出了很多努力，今年过年减少流动，也是为了更好地防疫。等到春暖花开，我会带着孩子回老家看望父母”。（记者 孙山）