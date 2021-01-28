江苏省泰州市多措并举筑牢监管防线 冷链食品安全监管“升温”

“市疫情防控领导小组刚刚接到报告，某公司库存的冷冻去骨牛腩外包装经检测为新冠病毒阳性，涉及该批次的部分产品已流入我市5家经销单位……”

“收到，立即启动我市冷链食品新冠病毒阳性应急响应机制……”这是江苏省泰州市近日举行冷链食品新冠病毒阳性应急处置演练时发生的情形。

本次演练模拟泰州市前期处置的一起协查案例，采用视频和桌面推演方式，从事件的发现报告、应急指挥、现场调查处置等方面，充分磨合应急指挥体系和调查处理机制，规范应急处置流程，检验专业队伍能力，提升防控实战水平。

应急处置演练是泰州市加强冷链食品安全监管工作的缩影。2020年11月下旬以来，泰州市采取精准防控与常态化防控相结合的方式，对进入行政区域内储存、加工、销售的进口冷链食品实施全过程、全链条、全方位疫情防控，筑牢入泰进口冷链食品安全监管防线，最大限度防控和阻断疫情通过进口冷链食品传播途径。

进口冷链食品监管的首要要求就是要摸到真数据，实施精准防控。泰州市市场监管系统统一行动，全面深入开展涉及冷链食品生产经营主体摸排活动，组织工作专班对辖区内批发市场和农贸市场、大型商超、冷库等重点场所开展全覆盖排查，重点核查经营资质、冷库备案、环境卫生、产品质量等内容，做到底数清、情况明。

经排查，泰州全市食品流通领域共有冷库434座，总面积5.74万平方米，贮存能力达4.92万吨，其中从事进口食品的93座；食品生产企业冷库91座；进口冷链食品经营单位224家，涉及从业人员约5000人。市场监管部门对泰州全市15家第三方冷库全部进行备案，并全部实施动态监管。

“您好！您关于进入靖江市进口冷链食品集中监管仓的申请已预约成功，请于12月22日9时前入库……”2020年12月21日上午8时，靖江市威德贸易有限公司总经理李刚在“泰州市进口冷链食品申报追溯系统”App提交入库申请后，收到了这条短信。当天上午9时30分，靖江市进口冷链食品集中监管仓迎来首单待检测进口冷冻制品，这也是泰州市正式实施进口冷链食品集中监管后的首例入库冷冻制品。

经过检测拿到《出库证明》后，李刚如释重负。他说，有了这个证明，员工安全得到保障，企业也能安心投产。

目前，泰州市属疫情低风险防控地区，防止输入性风险是关键。经过深入细致调研，2020年12月11日，泰州市防控办下发了《泰州市进口冷链食品集中监管工作方案》，拟对进入泰州市市场储存、加工、销售的进口冷链食品，实施核酸全检测、外包装全消杀、来源全追溯“三全”管理，把牢贮存运输、市场流通等各环节冷链食品质量安全民生关口。

2020年12月21日，泰州市市场监管局发布集中监管通告，正式启用进口冷链食品集中监管仓，通过泰州市进口冷链食品申报追溯系统实行网上预约、网上备案，最大限度阻断进口冷链食品在运输、储存、加工、销售等环节新冠病毒疫情传播风险。泰州全市建成使用进口冷链食品集中监管仓6个，总存储容量达4150吨。

同时，泰州市市场监管局突出精准管理，凡进入泰州市储存、销售、加工的进口冷链食品，须进入所属市（区）集中监管仓进行外包装消杀和采样核酸检测，经外包装消杀和采样核酸检测合格、取得《泰州市进口冷链食品集中监管仓出库证明》后，方能出库储存、销售、加工。突出全闭环管理，从预约、入场、卸货、检测、消毒、入库、出库等，强化全流程闭环管理。

泰州市市场监管局食品安全总监张洁介绍，集中监管仓相当于进口冷链食品进入泰州的“缓存区”，将为泰州市民安全、健康食用进口冷链食品把好第一道关。截至今年1月10日，泰州全市总预约量1634.37吨，总出库量1469.54吨，仓内存量164.84吨。

面对疫情防控新形势，泰州市新冠肺炎疫情防控领导小组增设了市场与物流防控专项组，专项组各成员单位统筹协作，迅速构建冻品入泰、生产加工、批发零售、餐饮服务等节点环环相扣的“安全链”，先后下发《关于进一步做好冷链食品新冠病毒检测等工作的通知》《关于落实进口冷链食品逢进必检工作的通知》等文件，确保冷链食品逢进必检，从业人员应检尽检。

泰州市市场监管局有关负责人表示，将切实加强进口冷链食品风险防控，全面做好常态化疫情防控和应急处置工作。督促生产经营者严格落实没有检验检疫证明的、没有核酸检测报告的、没有消毒证明的、没有追溯信息的“四个不得”上市销售的要求。