武汉禁止生产销售厚度小于0 .025毫米购物袋

近日，湖北省武汉市市场监管部门对各区落实“禁塑令”情况开展检查，针对重点区域、重点领域，检查生产销售不可降解塑料购物袋情况。

检查发现，仍有塑料制品经营商户在销售不可降解塑料购物袋。在向相关商户宣传“禁塑令”政策后，武汉市市场监管部门工作人员责令其禁止销售不可降解塑料购物袋，并将样品带回实验室检测，避免不符合国家标准的产品流向市场。武汉市市场监管局相关负责人表示，“禁塑令”实施后，禁止生产、销售厚度小于0.025毫米的不可降解塑料购物袋，仅靠感官和用手触摸，一般无法直接判断塑料购物袋厚度是否小于0.025毫米，而用千分尺、测厚仪，可以测量发现厚度是否达到国家标准要求。

此外，“禁塑令”实施后，还禁止生产、销售厚度小于0.01毫米的农地膜、一次性发泡餐具、塑料棉签、含塑料微珠的化妆品等5种产品。在使用环节，商场超市、药店以及餐饮行业，国家已经要求不能使用不可降解的塑料购物袋，必须要使用可降解的塑料购物袋。

目前，武汉市市场监管局已下发通知，要求各区市场监管部门对全市生产、销售领域开展禁止塑料制品的检查，对发现异地生产违禁塑料制品行为，通报当地市场监督管理部门依法查处。配合相关部门做好商超、药店、餐饮行业的“禁塑令”宣传推动工作。同时，倡导市民自备环保购物袋，或选购可降解塑料购物袋，尽可能少用或不用一次性塑料餐具。（钱学龙 程 治 记者张 华）