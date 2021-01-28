广州深入实施餐饮服务食品安全量化分级管理

近日，广东省广州市餐饮服务食品安全量化分级管理A级单位授牌仪式暨广州塔食品安全示范街揭牌仪式举行。广州市市场监管局现场向广州酒家、育才实验学校等50家餐饮服务企业代表授予量化分级A级牌匾。

据介绍，广州市深入实施餐饮服务食品安全量化分级管理，目前全市有2543家餐饮食品安全量化A级单位，B级单位约3万家，创建省级餐饮示范街（美食广场）15条，省级餐饮服务食品安全示范镇1个，市级示范街（美食广场）49条。

“餐饮服务食品安全量化分级管理是根据食品安全风险因素，对监督检查项目和内容进行科学量化，通过食品安全许可审查和日常监督检查，对餐饮服务提供者的食品安全状况进行评价和公示，确定监管重点的科学监管模式。”广州市市场监管局相关负责人表示，量化分级管理旨在全面落实“四个最严”要求，进一步加强餐饮服务食品安全管理，落实餐饮服务单位主体责任，提升全市餐饮服务食品安全整体水平。

据介绍，餐饮服务食品安全量化等级有3个级别：A级、B级和C级，分别代表食品安全状况良好、中等、一般，并相对应“大笑”“微笑”和“平脸”卡通图形表示。广大市民群众在外出就餐时，应尽量选择量化等级高的餐饮单位用餐。

据悉，量化分级管理等级评定以许可审查结论和日常检查结论为依据。凡取得食品经营许可证6个月以上的餐饮服务单位，包括餐馆、快餐店、小吃店、饮品店、集体用餐配送单位、中央厨房和食堂，均纳入量化分级管理范围。量化分级管理还存在“降级”的情形：凡是发生重大食品安全事故的，监督检查中发现存在较严重违法行为逾期不予整改或整改不合格的，或一年内连续2次以上食品监督抽检结果不符合食品安全标准，且承担主要责任的，原A级、B级餐饮服务单位降至下一个等级。

为推进餐饮单位食品安全等级提升，广州市市场监管部门将“以评促建、创优改差”，持续深入推进餐饮单位食品安全等级提升，全力加强食品安全监管，强化各项食品安全专项整治，严厉打击各类危害食品安全违法违规行为，全面净化餐饮食品安全市场环境，确保全市食品安全形势稳定向好，提升广大市民的获得感、幸福感、安全感。（区海鹏 记者王 越）