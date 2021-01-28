国家卫健委：“四级”划定春运出行要求

新华社北京1月27日电（记者王琳琳、彭韵佳）关于春节出行，国家卫生健康委副主任曾益新27日在国务院联防联控机制新闻发布会上讲解了不同风险等级地区的人员流动要求。

第一级：高风险地区的人员或者近14天内有高风险地区旅居史的人员，春运期间不流动。

第二级：原则上中风险地区的人员或者近14天内有中风险地区旅居史的人员，春运期间不流动。

第三级：低风险地区进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物的从业人员、隔离场所的工作人员等重点人群跨省、跨市出行的，以及跨省返回农村地区的返乡人员，应当持有7日内有效的新冠病毒核酸检测阴性结果。

第四级：低风险地区的其他人员要持健康码“绿码”进行有序流动。

曾益新介绍，针对春运期间返乡人员核酸检测需求量增加的情况，各地正加紧提升核酸检测能力，积极探索降低核酸检测成本，尽快提高核酸检测的时效性、增加核酸检测的便利性。

“单管是指一个人一份。如果实行五个人一管，或者十个人一管混检的话，核酸检测能力应该会进一步提高。”曾益新说，截至目前，全国新冠病毒核酸单管检测能力已经超过了1500万份/天。

他表示，大规模疫苗接种是最经济、最有效的传染病防控措施。当前我国正在按照区分轻重缓急、稳妥有序推进的原则开展疫苗接种。同时，国家正在加强疫苗接种的信息化规范管理，让每一支疫苗都能实现全程可追溯。

据发布会最新数据显示，全国新冠疫苗接种已达2276.7万剂次。