世卫专家积极评价中方提交新冠疫苗评估数据

本报布鲁塞尔1月26日电 （记者张朋辉）日内瓦消息：世界卫生组织专家26日表示，中国国药集团和中国科兴公司已向世卫组织提交其研发的两种新冠疫苗相关数据，以用于世卫组织紧急使用清单评估，该组织对此表示赞赏。

世卫组织免疫、疫苗和生物制品主管凯瑟琳·奥布莱恩当天在记者会上介绍说，目前已有两种中国疫苗产品正在接受世卫组织紧急使用清单评估，分别是来自中国国药集团和中国科兴公司的新冠灭活疫苗。

奥布莱恩表示，世卫组织同时也期待中国新冠疫苗数据能通过该组织的政策评估。与来自世卫组织疫苗监管部门的紧急使用清单评估不同，政策评估由世卫组织负责免疫接种的战略咨询专家组单独进行，并会就如何使用相关疫苗给出建议。此前该专家组已就辉瑞公司和莫德纳公司的疫苗展开政策评估并给出使用建议。

据世卫组织最新文件显示，中国国药集团疫苗正在世卫组织紧急使用清单评估过程中，科兴公司已于1月中旬提交疫苗评估数据，预计本月底还将提交更多文件。这两种疫苗的最终评估结果预计最早于3月公布。

此外，全球疫苗免疫联盟首席执行官塞斯·伯克利也在此次记者会上称赞中国在新冠疫苗方面的努力。他表示，中国很早就加入了由世卫组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）”。“中国已向世卫组织提交了一些（新冠）疫苗的相关数据以进行资格预审，这一步很重要，我们将继续与中方对话。如果人们对获取这些疫苗感兴趣，而且数据也表明它们能为（COVAX）疫苗产品组合带来价值，那么我们将与这些（中国）公司推进合作。”伯克利说。

《 人民日报 》（ 2021年01月28日 03 版）