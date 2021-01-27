云南省卫生健康委召开十四五妇幼健康事业发展规划研讨会

2021年1月14日, 云南省卫生健康委召开“十四五”妇幼健康事业发展规划研讨会，本次会议的召开是为了在“十四五”开局之年，谋划好“十四五”全省妇幼健康事业发展，汲取相关领域专家意见而及时召开的。

云南省健康发展研究中心刘林主任首先介绍了“十四五”妇幼健康事业发展规划研究背景。他表示，云南省卫生健康委启动《云南省“十四五”妇幼健康事业发展提升策略研究》，以期为做好我省“十四五”妇幼健康相关规划工作，引领妇幼健康事业高质量发展提供参考依据。

与会专家根据《云南省“十四五”妇幼健康事业发展提升策略研究》初稿中的内容分别提出意见和建议。专家们从发展目标、机构规划、人才建设、智慧医疗、健康教育、学科建设、基地建设、特色专科等领域提出宝贵建议。

会议指出，“十四五”妇幼健康事业发展规划研究要高站位，要明确妇幼健康在卫生工作中的重要地位；要用全周期视觉在规划中涵盖所有重点工作；要找差距，通过横向与全国平均水平和中西部地区比较，纵向与“十二五”、“十三五”比较，准确定位云南省妇幼健康的位置；要做好规划，根据健康中国、健康云南和“两纲”“两规”等指导文件的要求明确规划的目标。同时研究对专科建设要有要求，内容要有干货要能实施，要确实成为指南针的纲要性作用，能为即将出台的妇幼健康“十四五”专项规划提供参考。

会议强调，云南省“十四五”妇幼健康专项规划制定的目的是为支持体系建设，是通过对人、财、物的规划，保证5年内云南省的妇幼健康工作达到目标要求。 在“十四五”妇幼健康事业发展规划研究中要高站位、大视野，要找准妇幼健康的差距。坚持新时代卫生健康工作方针，将妇幼健康融入所有政策中，将妇幼健康工作融入大健康中。妇幼健康的学科建设相对薄弱，科研是短板，要加强重点学科建设和科研工作。要加快人才建设，促进儿童早期发展工作推进，让培训和继续医学教育支撑目标的实现，争取将云南省妇幼健康事业发展“十四五”规划内容纳入云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划卫生事业发展重点专篇中。

（云南省卫生健康委妇幼处供稿）