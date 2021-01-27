商务部印发通知部署市场保供工作 商务部印发通知部署市场保供工作

商务部日前针对因疫情防控需要就地过年群众增加的新情况，印发《关于切实做好春节期间市场保供工作的通知》，要求各地有力有序统筹做好春节期间生活必需品保障供应，千方百计满足人民群众节庆生活需要。

《通知》指出，各地商务主管部门要按照属地负责原则，层层压实工作责任；按照分级响应原则，健全应急保供机制；按照就地就近原则，建立跨区域联保联供机制。提前预估春节期间就地过年人口规模，紧盯疫情发展形势，因时因势果断采取针对性措施。

《通知》提出，要坚持生活必需品供应“不脱销、不断档”原则，切实摸清当地货源情况，加强骨干商贸流通企业与供应基地的产销衔接，增加库存数量和商品种类；指导商贸流通企业组织适销商品供应市场，增加水产品、牛羊肉、鸡肉等产品的上市量，丰富节日餐桌；要求连锁超市、农副产品批发市场加大货源组织和调运力度，确保生活必需品供应充足，价格稳定；动态掌握政府储备和商业库存规模，确保达到规定要求，及时投放蔬菜、肉类等地方储备，增加市场供应，稳定市场预期。引导和支持农产品批发市场、农贸市场、生鲜超市、物流配送企业春节假期期间营业时间不少于8个小时。

（记者冯其予）