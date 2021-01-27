我们建议：年夜饭还是回家吃

餐饮企业名单

春节的脚步越来越近了，但饭店年夜饭好像离我们越来越远了。随着新冠疫情管控的收紧，年夜饭也面临着退餐的趋势。扬子晚报记者走访了多地多家饭店，为您的年夜饭出谋划策。

“官方”年夜饭菜单来了

江苏省商务厅推出“江苏味道”进万家

“就地过年”成为众多在外打拼的“异乡人”的选择。江苏省商务厅首次主打“江苏味道”带回家主题活动，各级商务部门和餐饮行业协会迅速跟进，目前活动已吸引500余家餐饮企业2000多家门店踊跃参与。扬子晚报/紫牛新闻记者 徐兢

年夜饭外卖套餐送到家

记者梳理发现，“年夜饭在家吃”主题活动是指将餐馆烹饪的“外卖年夜饭套餐”带回家吃，参与活动的门店既包括南京大牌档、小厨娘淮扬菜、真知味、好记大酒店、大蓉和等大众餐饮，也包括高端品质餐厅如南京精菜馆、德香茶楼、云中小雅、夜上海、狮王府等。其中“最奢华”的当属狮王府“五福临门”10人套餐，售价5299元，而市民所熟悉的南京大牌档10人套餐仅988元。同时，外卖年夜饭菜单的设计兼顾到各种规模的家庭，下至2-3人餐，上至10人餐。

除了“年夜饭在家吃”外，还有“年菜到家”主题活动，主要是指星级大酒店制作的特色菜肴礼盒，适合给自家的年夜饭“加道菜”，或是送给亲朋好友。例如，紫金山庄的“滋补鸡汤礼盒”售价480元，南京古南都饭店“銮金年夜饭套餐”599元，南京苏宁索菲特银河大酒店“六六大顺神仙鸭佛跳墙礼篮”1288元。另外，江苏钟山供应链管理有限公司推出的“非遗美食礼盒”售价258元，苏浙沪包邮。

年轻人的外卖清单里少不了奶茶。记者注意到，“口渴了”也参与此次活动，紫气东来套餐（草莓牛乳马卡龙+紫糯米奶茶）优惠价22元，红红火火套餐（芋泥红豆鲜奶茶+紫糯米奶茶）优惠价18元。

超500家餐饮企业参与活动

江苏省商务厅副厅长姜昕介绍，为让所有在江苏过年的家庭和居民都能过上一个安全健康、欢乐祥和的春节，江苏省商务厅按照“防疫情、防浪费、促消费”要求，加强春节期间餐饮服务消费组织引导，首次主打“江苏味道”带回家主题活动，全省各级商务部门和餐饮行业协会积极响应并迅速开展行动。

1月20日，南京市率先启动“年夜饭在家吃”活动，组织第一批近50家餐饮企业约200家门店优惠推出“年夜饭礼盒、365天不打烊、大厨上门烹饪”3项服务。随后，苏州、无锡、常州、淮安、镇江等市以及省餐饮行业协会等纷纷跟进，目前活动已吸引500余家餐饮企业2000多家门店踊跃参与。

姜昕表示，参与“江苏味道——年菜到家促消费”活动的首批餐饮企业推出的菜品大多有鲜明的本土特色，价格也比较实惠，有的年夜饭打包套餐价格从398元到666元不等，礼盒售价每盒168元到258元，以满足消费者对餐饮服务的多样化需求。

各地动态

镇江：

“择日再聚”成高频词汇

“兄弟，原定周五晚上的聚会，暂时取消！为了大家的安全，我们等形势好转后择日再聚。”25日，镇江市民陆敏（化名）接到好朋友的手机微信。“择日再聚”，成了高频词汇。扬子晚报/紫牛新闻记者 万凌云

无锡：

聚餐超过五桌要备案

受疫情影响，无锡市日前出台相关规定，单位或市民办五桌以上宴席需要备案，同意后才可办理。记者在采访中获悉，无锡市各大酒店一手抓防疫，一手保服务，年夜饭退订工作有序开展。扬子晚报/紫牛新闻记者 季娜娜

扬州：

年夜饭退订超半

扬州市烹饪餐饮行业协会常务副秘书长邱杨毅告诉记者，初步统计，该市餐饮企业年夜饭退订目前超过一半，而且随着时间的推移还在继续增加。邱杨毅表示，从市民群众的身体健康考虑，建议年夜饭回归家庭。

宿迁：

大部分饭店“再等等看”

1月25日下午，记者采访中了解到，因为疫情的原因，很多酒店对今年的年夜饭订餐暂时还在观望，打算再等等看。楚街的一家饭店则推出了“年味大餐”外卖服务，让市民带回家就餐，这样可以避免多人聚集就餐。

常州：

单独包厢一桌难求

记者采访常州市区多家饭店了解到，目前一次性承办5桌以上（含5桌）餐饮活动的餐饮服务单位需要向监管部门备案。据了解，此次宴会厅年夜饭退订成了常规动作，取而代之的是单独包厢一桌难求。像常州市区广福璟源、角尾小馆等中高端饭店过年前几天包厢已是预订一空。（记者 陈咏 高峰）