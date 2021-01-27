返乡过年：寓防控规范于服务之中

湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部26日发布我省春节返乡防控细则，对春节返乡过年疫情防控作出安排部署。防控细则对返乡人员范围作出明确界定，对返乡人员返乡前后健康监测、有发热等症状人员的处置、重点场所防控等作出规定。这是返乡人员欢度春节的一份指南，也是广大人民群众安全过节的重要保证。

政府倡导留在常住地过年，但春节仍会有部分群众返乡，公共卫生安全因此成为头等大事。做好防控部署，特别是加强对返乡人员健康监测，牢牢控制疫情传播风险，确保春节祥和而安全。

不久前，国家卫健委发布《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》，要求返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡、返乡后实行14天居家健康监测。我省这个细则界定了返乡人员范围，明确返乡人员是指1月28日至3月8日期间从外省低风险地区返回我省人员，以及发热门诊医护及工作人员、进口冷链食品从业人员等“重点人群”的省内跨市州流动者，给大家吃下一颗定心丸。

通过规范来确保公共卫生安全，而规范本身也是一种服务工作。比如对从外省低风险地区返回我省人员、“重点人群”需要进行健康监测，同时也意味着相关部门和基层组织有很多服务工作要做。健康监测有赖于返乡人员的自觉，只有服务到位，才能有利于避免健康监测的漏洞，从而不影响到疫情防控大局。从这个意义上说，服务是规范的必要保证。

服务应当积极主动，出现在人们需要的地方。按照相关部署，交通运输场所需要主动提供消毒、洗手等便民服务，做好扫码、测温、通风、消毒等措施；村（居）委会不仅要对返乡人员做好健康监测，还要进行健康宣教、承担异常状况处置等。规范与服务一体到位，就会进一步增添安全感。

过一个欢乐祥和的春节是所有人的期盼，规范是需要，服务出安全，服务更到位、更细致，最终也能更好地获得人们的认同与自觉遵守。