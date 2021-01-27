孩子冬季“湿疹”频发？可能是特应性皮炎

进入冬季后，天气干燥，一些儿童的面颊、四肢关节处、躯干、眼睑、耳廓、耳后等部位反反复复起湿疹，还特别痒，让人寝食难安。在家长看来是孩子的湿疹发作了，其实这大多是儿童的特应性皮炎发作。

家长说的儿童湿疹，大多是特应性皮炎

一般来说，家长口中所说的儿童湿疹，其实大多指的是婴幼儿期的特应性皮炎，这是一种过敏性疾病，也是一种慢性、复发性、炎症性皮肤病，以干、红、痒及常复发为主要特征，有时甚至合并病毒、细菌等感染，给患儿的身体健康带来严重危害。

据流行病学调查显示，2014年我国12个城市1—12月婴儿特应性皮炎患病率高达30.48%，1—7岁儿童特应性皮炎患病率达12.94%，我国儿童特应性皮炎患者大多为轻中度，分别占74.6%、23.96%，重度仅占1.44%。

广东省妇幼保健院皮肤科主治医师周真表示，父母亲、兄弟姐妹等家族成员有过敏性疾病史的人群更易出现特应性皮炎。而天气变化、生活方式改变、不正确的洗浴、感染原和变应原刺激等环境因素也会使皮肤表面菌群紊乱、皮肤屏障功能受损、皮肤免疫异常等，是特应性皮炎发生的重要原因。

防治要从“保湿”开始

“因为皮肤屏障功能受损，环境中的刺激物或过敏原透过受损的皮肤引起皮肤发炎，出现红干痒的症状，所以通过保湿来修复皮肤屏障，达到治疗及预防特应性皮炎的发作。”周真表示，“在护肤品上，尽量给孩子选用成分简单，无香料、无酒精，不含羊毛脂成分的保湿乳或霜，避免选择含动物性油脂的保湿剂，如绵羊油、马油等，宜选天然植物油，如茶籽油、橄榄油等，植物性成分，如芦荟汁等，以及各类消字号的抑菌霜、修复霜等。”

一般来说，乳液适用于夏季及皮肤轻度干燥时，霜或油膏适用于冬季及皮肤中重度干燥时。洗完澡后用干毛巾蘸干（避免来回擦拭）身上的水分后立即（3-5分钟内）涂抹润肤露，涂保湿剂的次数依皮肤的干燥情况而定，比如在涂后2-3小时后皮肤再度干燥，则及时再涂。所以专家建议儿童每周用量至少100g，成人每周用量250g，并且最好能坚持长期使用保湿产品，甚至在皮炎缓解后也继续坚持使用，预防特应性皮炎的复发。

正确认识积极治疗

外用糖皮质激素是有效治疗特应性皮炎的一线疗法。但有些家长却往往因为过于担心外用糖皮质激素的不良反应，常常心存顾虑，甚至拒绝使用。周真说，其实，家长不必因过分担心药物的副作用而拒绝使用，以免延误了孩子病情，一般来说，医生会根据孩子的年龄、皮损性质、部位及病情程度选择不同剂型和强度的糖皮质激素制剂，以快速有效控制皮肤炎症，减轻症状， 但不建议家长自己随便用药，甚至盲目使用添加了不适合孩子用的激素成分的各种修复霜、湿疹膏、抑菌霜等。

Tips：

如何避免诱发特应性皮炎

◇洗：建议儿童选择淋浴，水温不宜太高，32℃-37℃为宜，洗浴时间不宜太长，5-10分钟为宜。婴幼儿可以清水洗澡，儿童则选择专用于特应性皮炎的洗浴用品。

◇衣：建议穿宽松柔软、吸汗性好的全棉衣物，减少汗液及摩擦 对皮肤的刺激。

◇食：特应性皮炎的发生是否因食物过敏引起，需要专业的儿科或儿童皮肤科医生来评估判断。如果确诊为牛奶蛋白过敏的特应性皮炎儿童，除了回避牛奶蛋白外，还需要采用深度水解蛋白奶粉或氨基酸配方奶粉喂养，纯母乳喂养儿或混合喂养儿，乳母注意回避牛奶及奶制品等，并建议每6个月后重新评估患儿是否还存在有牛奶蛋白过敏。

◇住：控制环境中的过敏原，如尘螨、动物皮屑、花粉等，建议环境适宜的温度为18℃-22℃，湿度为50%-60%。（记者 张华 通讯员 林惠芳）