“仙女管”一月瘦十斤？别信！

近日，央视新闻一篇《仙女管？夺命管！》的文章火了！文中提到，有商家以“兔兔管”“仙女管”为代号在电商平台上大量售卖催吐管。商家称，用了管子后，“两三分钟就可吐干净，一个月能瘦十几斤”，“只要将催吐管插到胃里，就能让食物顺着管子吐出来”。当有人留言说“太难受了”，商家还会淡定地指导使用者初次使用要“放松心态”，用催吐管催吐“没有副作用”。对此，广州医科大学附属第三医院消化内科主任医师李明松教授表示：“说没有副作用，都是骗人的！”

催吐管堪称“夺命管”

李明松教授提到，用这种方式催吐可能对身体产生多方面的损伤。首先，管子可能会对咽喉部、食道、胃部造成物理性的损伤；呕吐物还可能被误吸到气管，引起吸入性肺炎；另外还可能引起喉头水肿，严重时还会影响呼吸，甚至窒息死亡。

去年，有位22岁的姑娘在催吐过程中，不小心将整根催吐管给吞进了胃里，最后靠医生用胃镜下食道异物取出术才得救……真的是冒着生命危险在减肥啊！

李明松教授表示，想要减肥有很多科学有效的方法，完全不必冒着伤害身体的风险来采用催吐管这种极端的方式。能够约束自己，管住嘴，迈开腿，才是最重要的。

四个吃法越吃越苗条

广州医科大学附属第三医院临床营养科刘佳博士也提出，想减肥要注意提高自己的基础代谢。只要吃的方法科学正确，就有可能达到减肥的效果。怎么吃才更容易减肥呢？刘佳给出四个小建议：

1.少吃多餐

对于吃货而言，少食多餐是最明智的选择。如果你的基础代谢率没有损伤，只是想单纯地提高，一天吃4~5顿，每顿7分饱，少食多餐可以维持基础代谢的稳定。

但是，如果你的身体因为过度节食已经不听你的话了，还是应该坚持一日三餐，每餐8分饱的好习惯。基础代谢率稳定了才能谈提高。

2.三餐结构合理

当然，少食多餐也不能疯狂无节制。会吃的关键,在于三餐的结构：40%的碳水化合物、40%蔬菜、20%蛋白质。

西蓝花、菠菜等蔬菜能够帮助消化，蛋白质可以帮助肌肉增长，而肌肉可以大量消耗热量。而且，消耗蛋白质也需要额外的能量。这些都可以有效地提高代谢水平。

3.多吃鱼肉

减肥时即使完全不吃肉，脂肪也不会被彻底代谢，其减掉的体重，大部分都是对人体非常重要的肌肉和水分。而且，高蛋白饮食能增加体内白蛋白和球蛋白，提高血液胶体渗透压，有利于脱去多余的水分（浮肿）。所以，减重时不能以减少肌肉蛋白含量和体内免疫蛋白结构蛋白为代价，应该适量吃肉。但是，要正确选择肉的种类，例如可用鱼肉代替其他肉类。

4.适当摄入辣椒素

辛辣的食物中含有辣椒素，可以提高人体温度，达到燃烧脂肪的效果。（记者 余燕红 通讯员 张小瑞）