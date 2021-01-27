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宁夏框定中医药发展7项任务

2021年01月27日09:48 来源：健康报

近日，宁夏回族自治区政府召开全区中医药大会，总结全区中医药工作成绩和经验，部署安排新时期中医药7项重点工作任务，表彰一批在中医药工作中表现突出的先进集体和个人。

7项重点工作任务包括：巩固和完善中医药服务体系，积极推进区域中医医疗中心建设，规范中医医院科室设置，建立中医药参与突发公共卫生事件应急救治机制；深化完善中医药发展政策机制，发展中医医联体和专科联盟，建立健全体现中医药特点的现代医院管理制度，完善促进医院高质量发展的绩效评价指标体系；推动中药材质量提升和产业高质量发展，加强中药资源保护利用，对中药全产业链实行质量安全监管；推进中医药特色人才队伍建设，实施“读经典、早临床、跟名师”的教学模式，实施黄河名医中医发展计划，新建一批基层中医药专家传承工作室，扩大中医全科医生、农村订单定向免费医学生培养规模；拓展中医药健康服务领域，推进中医养生保健服务行动，发展中医药健康养老和中医药健康旅游；加强中医药保护传承，通过数字化、影像化记录名老中医学术经验和老药工传统制药、鉴定及炮制技术，组织开展中医药文化科普巡讲，在中小学开设中医药文化选修课；加强中医药服务监管，落实医疗机构中医医疗技术管理规范，严厉打击假借中医旗号进行虚假宣传和售卖虚假产品的行为。（记者陈群）

(责编：李轶群、许心怡)


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