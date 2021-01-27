进口物品内外包装均须测核酸

为有效防范新冠病毒通过物流渠道由境外向境内传播，1月25日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组编制并印发《进口物品生产经营单位新冠病毒防控技术指南》。《指南》从物、人、环境3个方面，对进一步加强进口物品生产经营企业新冠肺炎疫情防控工作提出具体要求。

《指南》明确，在进口物品管控方面，要严格落实“五查”制度，加强对进口物品源头、装卸储运过程、生产加工过程和销售经营过程等各环节的全流程管控，做到进口货物来源可查，去向可追。在做好进口物品外包装核酸检测和预防性消毒的同时，对内包装及其内容物也应开展核酸检测和预防性消毒，一旦发现核酸检测阳性样品，要严格做好应急处置。

《指南》提出，在从业人员管控方面，要落实新冠病毒防控管理措施，建立新上岗员工健康登记制度、员工日常健康监测及风险接触信息报告制度、外来人员登记管理制度，加强个人防护知识宣传。高风险岗位一线从业人员在落实一般个人防护措施的同时，还要采取更严格的个人防护、核酸检测、保持安全距离和健康状况异常人员的应急处置等措施。

《指南》指出，在设施与环境消毒方面，进口物品运输工具、贮存设施、生产加工场所和销售经营场所等环节，要采取清洁消毒、通风换气等防护措施，合理配置清洁消毒用品、洗手消毒设施和警示告知牌，保持作业场所的整洁有序，减少疫情传播风险。（记者张磊）