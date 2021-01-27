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江苏今年民生实事“健康元素”满满

2021年01月27日09:43 来源：健康报

从1月26日开幕的江苏省十三届人大四次会议上获悉，该省今年安排了15类52件民生实事，其中多项实事项目与卫生健康领域有关。该省将实行清单式管理、项目化推进，努力让人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。

据悉，在完善卫生健康体系方面，江苏提出完成7件民生实事：建成100家示范发热门诊；新增80家普惠托育机构；出生缺陷防治工程，实现产前筛查和新生儿疾病筛查全覆盖；完成城乡适龄妇女宫颈癌、乳腺癌检查235万人；新增80个农村区域性医疗卫生中心；新设置30个院前急救站（点）；基本公共卫生服务人均补助标准提高到88元。

在提升养老服务质量方面，江苏提出，开展解决老年人运用智能技术困难专项普及培训工程，年培训50万人次；改造提升100个标准化农村区域性养老服务中心；新增19家二级以上公立综合医院开设老年医学科，同步完善适老化就医环境；新增20家护理院等。（记者沈大雷）

(责编：李轶群、许心怡)


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