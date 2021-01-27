中年男子常年贪杯，居然把股骨头喝塌了！

58岁的黄先生是一名装修工人，平时工作之余最大的消遣便是和工友们喝喝小酒，侃侃大山。从青年到中年，每天半斤的白酒从不缺席。但是，近1年里，黄先生却出现了左髋部疼痛，随着时间推移，剧烈的疼痛让他再无法自如地行走。

日前，黄先生找到了暨南大学附属第一医院骨关节外科刘宁主任医师。医护团队为他进行了详细检查，拍片一看，股骨头一半都塌陷变形了！黄先生这可吓得不轻，为何喝酒能把股骨头喝到变形呢？

股骨头塌陷就是指股骨头坏死到达一定程度后，骨细胞开始凹陷，承受压力的能力开始下降，股骨头坏死发生无数的细小压缩性骨折的总和。刘宁解释道，黄先生患的是酒精性股骨头坏死，主要诱因就是长期饮酒。

长期过量饮酒会导致乙醇中毒，会引发患者的血液系统和脂肪代谢产生紊乱，导致体内血液黏稠度升高，引发高血脂和血液淤滞；乙醇代谢产物乙醛会导致脂质过氧化，引起细胞膜的损伤，进而出现局部缺血坏死；另外，大量酒精摄入还可造成体内维生素D代谢紊乱，易发生骨质疏松，导致局部受力面积减少而产生高应力的成骨反应，局部骨内压升高导致骨坏死，且发生坏死后更容易塌陷、变形。

一般股骨头出现塌陷就意味着病情到了中晚期，已经变形和塌陷的股骨头无法复原，人工髋关节置换术可以恢复关节的对位关系，让黄先生恢复髋关节功能、重新回归生活和工作。

刘宁主任团队反复讨论制定了完善的髋关节置换手术计划和术后康复方案。术后第1天，黄先生便能下地无痛行走，这让他感到十分惊讶和欣喜！在科学的康复锻炼后，术后第5天黄先生便顺利出院。

刘宁提醒大家，小酌怡情，大饮伤身！过量饮酒对身体的危害很大，长期大量饮酒还有可能导致酒精性股骨头坏死！马上就要过年了，美酒虽好，切莫贪杯。（全媒体记者 张青梅 通讯员 庄腾丰 张灿城）