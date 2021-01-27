小伙摔伤致视力丧失 这个手术让他重见光明

28岁的卖菜小伙子因三轮车侧翻头破血流，逐渐失去意识。严重的是，小伙醒后发现左眼完全看不到东西。近日，他被送至南方医科大学中西医结合医院神经外科，陈陆馗主任团队为其实施了左侧视神经管减压术，术后左眼视力终于基本恢复正常。

据了解，28岁小伙陈某家住陆丰，每天起早贪黑辛勤劳作，靠种菜卖菜维持一家生计。在2020年12月的一天凌晨4时许，他顶着寒风骑着三轮车拉菜去菜市场卖。由于地滑，陈某拖着沉重的三轮车去市场路上一不小心三轮车侧翻，头部重重摔倒撞到地面，头破血流，陈某感觉天昏地暗，逐渐失去意识。

陈某被紧急送到陆丰某医院就诊，医院急诊CT显示大脑双侧额叶挫裂伤,左侧额颞顶部硬膜下血肿，蛛网膜下腔出血，额骨、双侧眼眶上内外侧壁及左侧眼眶下壁、双侧鼻骨骨折，颅内积气。

在当地医院积极处理后，陈某次日逐渐清醒，醒后陈某发现自己的左眼完全看不到东西。“天啊，我失明了”，陈某心情十分低落，认为自己的世界失去了一半光明。

为寻求进一步诊疗，陈某弟弟将他送到南方医科大学中西医结合医院神经外科。入院当日陈某情绪低落，双侧眼睑肿胀明显，结膜水肿，左侧瞳孔散大，完全无光感。

完善相关检查后，神经外科陈陆馗主任判断，陈某左侧视神经管骨折，视神经严重损伤，左侧失明，建议立即为陈某实施视神经管减压术。“视神经管骨折发生后，视神经受到严重压迫和损伤，造成患者视力丧失，必须尽早手术减压，才有可能重见光明”。陈陆馗解释。

经过医护人员的共同努力，陈某目前左眼视力基本恢复正常，阅读手机及报纸上的文字完全没有问题。

陈陆馗提醒，视神经减压时机，应在明确诊断外伤性视神经管骨折、造成严重视神经损伤下，越早行视神经管减压效果越好。外伤后3天以内手术效果最佳。（全媒体记者周洁莹 通讯员姚土超、朱钦文、彭逢美）