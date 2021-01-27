吉林省前郭县市场监管局要求多家电商平台下架未获授权“查干湖”鱼产品

为保护“查干湖”鱼品牌，防止假冒查干湖鱼在网络上进行销售，吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县市场监管局在与查干湖渔场确认“查干湖”鱼网络销售授权店名单后，分别与阿里巴巴、京东、快手、腾讯、字节跳动、拼多多等电商平台相关负责人联系，共同探讨保护“查干湖”鱼品牌具体措施，并向上述平台发出网络交易行为协助处理函。

成都快购科技有限公司（系快手电商的运营主体）收到协助函后高度重视，经回查，平台涉及“查干湖”相关商标的商品共计675个，目前均已下架。仅保留获得授权的“查干湖发布”对“查干湖”商品的销售权限。该公司承诺，将继续严厉打击平台内违法违规行为，致力于向用户提供优质服务，打造一个健康绿色的网络环境。

北京京东公司以“查干湖”作为关键词进行全平台排查，排查出商品名称中带有“查干湖”字样的商品，共涉及店铺57家，其中43家早已关店或者已不经营该品牌商品，两家经营的是非生鲜类商品，6家为正常经营商家。另外，有5家品牌商标近期查核已经被无效宣告，1家无具体品牌授权，对此6家商家，该公司已提示依法依规经营，不得违规使用他人注册商标，不得进行侵权销售。该公司表示将持续采取措施加强品牌治理，为消费者及商家提供有序、健康的平台生态环境，针对查干湖胖头鱼商品，后续将加强巡查，一旦发现违规销售商品，会及时下架处理，并会提示商家依法依规开展经营活动。

目前，其他电商平台也做出积极响应，分别与前郭县市场监管局取得联系，相关数据正在统计中。该局将与其他电商平台保持密切沟通，评议完善对电商平台的监督管理，为消费者能够吃到放心的、真正的“查干湖”鱼保驾护航。（张海涛）