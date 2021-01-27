广东单日最大核酸检测能力达145.1万份

昨日记者从广东省财政厅获悉，2020年全省卫生健康支出约1771.42亿元，比2019年增长12%，全省投入疫情防控资金302.78亿元，实现应检尽检人群核酸排查“全免费”、发热门诊筛查费用“全保障”、患者救治费用“零负担”。目前，全省范围内已具备核酸检测能力的医疗卫生机构共663家，全省单日最大核酸检测能力达145.1万份。

16公里半径内最少有一家设有规范化发热门诊的医疗机构

省财政大力支持公共卫生防控救治能力建设，2020年安排公共卫生建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金5.49亿元、发热门诊和发热诊室规范化建设补助资金18.82亿元以及公立医疗卫生机构新冠病毒核酸检测能力建设补助经费1.17亿元，支持推动省内县级以上疾控机构核酸检测能力、二级以上综合医院发热门诊及核酸检测能力三个全覆盖。

省财政投入18.82亿元用于全省311家二级以上综合公立医院发热门诊和1461家发热诊室的规范化建设。截至2020年底，全省发热门诊（诊室）规范化建设项目全面完工。每间规范化建设的发热门诊落实了三区两通道，配齐急救、检验检查、消毒等设备；每间规范化建设的发热诊室规范设置诊室和隔离留观室。相当于群众在16公里半径内即可就近找到至少一家设有规范化发热门诊（诊室）的医疗机构，珠三角地区每10万人拥有1.5个规范化发热门诊（诊室），非珠三角地区每10万人拥有1.85个规范化发热门诊（诊室），发热门诊实现县（市、区）全覆盖，发热诊室实现了乡镇全覆盖，让发热群众在家门口就能看得上病，最大限度减少群众就医途中的传播疾病风险，全省发热门诊日均留观人数从高峰时期的2000人下降到目前400人左右。

全省具备核酸检测能力医疗卫生机构663家

加快推进核酸检测能力建设工作，省财政精准滴灌包括广东省人民医院在内的公共检测实验室核酸检测能力建设，推动二级以上公立医院为核酸检测的中坚力量。目前，全省范围内已具备核酸检测能力的医疗卫生机构共663家，全省单日最大核酸检测能力达145.1万份。截至目前，省疾病预防控制中心、省人民医院、中山大学附属第一医院、中山大学孙逸仙纪念医院、中山大学附属第三医院、深圳市疾病预防控制中心、深圳市人民医院等7家城市核酸检测基地均具备1万份/日检测能力。推动各地按每万常住人口5名的最低标准配备辖区内核酸采样人员。以专项资金补齐短板，实现100%的县级疾控机构拥有核酸检测能力；2316个基层医疗卫生机构（村卫生站）增配肺功能仪，具备肺功能检查的硬件条件。

省财政安排的发热门诊（诊室）规范化建设资金和核酸检测能力建设项目资金全部为中央直达资金，按要求直达市县基层，对欠发达地区的发热门诊建设所需设备购置经费以及发热诊室改造补助比例达到100%。这次补助将宝贵的财政资金安排到最亟须的公共卫生领域。（全媒体记者何颖思 通讯员岳才轩）