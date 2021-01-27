广州全面启用进口冷冻食品集中监管仓

昨日，记者从广州市市场疫情防控工作专班获悉，根据国家、省、市常态化疫情防控工作要求和“人、物同防”有关工作部署，自1月27日起，广州设立的28个进口冷冻食品集中监管仓全面启用，对流入广州的进口冷冻食品实施统一集中、科学精准监管，严把“相对集中、驻场监管、电子溯源、每件必检、件件消毒、合格出库”等“六道关口”，并实行“五证”出库，实现进口冷冻食品储存、运输、生产加工、销售和餐饮服务环节全流程全链条闭环监管，切实织紧织密常态化疫情防控网。

入库：只存储经预约进入的进口冷冻食品

广州市市场疫情防控工作专班相关负责人表示，建设、规范集中监管仓，充分考虑到疫情防控实际需要、冷冻行业特点、产业发展和食品消费需求，以适应全市进口冷冻食品消费量、产业集中度等实际情况。

据介绍，集中监管仓作为进口冷冻食品进入广州市的第一道关口，实行集中统一、科学精准监管。进入集中监管仓的进口冷冻食品，货主应提前按要求向各集中监管仓预约（可通过电话、微信等方式），报备货主、报关单、车辆、司机及随车人员、货物流向等信息，约定运输车辆进入集中监管仓的具体时间。集中监管仓只存储经预约进入的进口冷冻食品，未经预约的进口冷冻食品不得进入。

出库：需持“五证”

进口冷冻食品进入集中监管仓后，按照“预约入库、采样消毒、入库贮存、核酸检测、凭证出库”的规范流程，入仓前做到“每件必检”“件件消毒”，同时落实进口冷冻食品电子溯源信息录入。经核酸检测阴性和外包装消毒，加附溯源二维码，凭海关进口货物报关单、入境货物检验检疫证明、核酸检测阴性报告、消毒凭证、广州市进口冷冻食品集中监管仓出库证明（简称“五证”）方能出库。

集中监管仓设置有清洁区、半污染区、污染区。“三区”实行相对分区管理，并分别设置有进口冷冻食品货物装卸、样品采样、作业消毒的独立空间，并设置有进口冷冻食品存放空间，出、入库专门通道及上、下独立电梯。同时，合理设置手部清洁区、淋浴区、饮食区。

集中监管仓以“广州市进口冷冻食品集中监管仓”统一挂牌标识，实施联合驻点监管，每日定期开展环境清洁消毒，加大对冷库污染区、半污染区、场内垃圾场、公共厕所等重点场所区域、重点工具设备的清洁消毒力度，做好消毒清洁台账和登记核实，确保消毒清洁的落实。

据悉，集中监管仓全面启用后，全市食品生产加工、销售、餐饮服务单位生产经营进口冷冻食品的，须严格查验、留存“五证”；集中监管仓以外的冷库在收储进口冷冻食品时，亦应严格查验、留存“五证”。进口冷冻食品抽样核酸检测结果为阳性的，所对应批次的进口冷冻食品按有关规定作无害化销毁处理。（全媒体记者林琳、何颖思 通讯员穗市监）